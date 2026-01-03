sábado 03 de enero de 2026

3 de enero de 2026 - 16:45
Salud.

Un especialista alertó sobre los golpes de calor y cómo prevenirlos

Luis Freijó habló sobre los golpes de calor en tiempos de altas temperaturas en la región, y cómo evitarlos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cómo evitar golpes de calor.

En época de altas temperaturas, los golpes de calor suelen ser más frecuentes de lo imaginado. Por eso es vital conocer las maneras para evitarlos, cuidarse y proteger a nuestros seres queridos.

El médico cardiólogo Luis Freijó (MP 2768) visitó Canal 4 y dijo que quienes están más expuestos a estas situaciones son “generalmente los extremos de la vida, como mayores, ancianos y pacientes más chicos por una falta de capacidad de termorregulación de la temperatura corporal”.

“Eso lo maneja el sistema nervioso y en los más chicos no está suficientemente desarrollado ese sistema y en los más grandes envejece, y si está persona más grande tiene otras enfermedades como ser insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, toma alguna serie de medicamentos, puede aparecer el golpe de calor”.

Luis Freijó - Médico

Recomendaciones para evitar los golpes de calor

El profesional dijo que es fundamental tener la información sobre el clima, con las alertas del informe meteorológico para tomar medidas. “Son muy simples, muy básicas, como mantener una hidratación adecuada y no exponerse a las altas temperaturas”.

“Hay horarios en el día donde uno debe evitar las altas temperaturas, hacer actividad física en horarios recomendados, o muy temprano o muy tarde a la noche, estar en un ambiente fresco, usar ropa de color clara y liviana para evitar todos estos síntomas”.

Destacó que “el estrés térmico puede causar problemas cardiovasculares relacionados al infarto, relacionados a accidentes cerebrovasculares y relacionados a arritmias”, y recalcó cuales pueden ser indicadores de esa situación.

Las manifestaciones del golpe de calor son diversas.

“Me deshidrato, se concentra más la sangre, dificulta la circulación, me puede provocar un accidente de placa, una placa de colesterol porque un estado de hipercoagulabilidad, se accidenta y un evento cerebro cardiovascular”, explicó.

En año nuevo hemos visto dos episodios de pacientes infartados y ¿de dónde venían? De Perico y de San Pedro, lugares donde hay alto estrés térmico”, dijo el médico y admitió que las temperaturas pueden ser una causa.

Aumento de la mortalidad

“En Argentina salió un estudio que hicieron investigadores del CONICET, donde se observó que hay un aumento de la mortalidad cardiovascular en los días de mucho calor. Estamos hablando entre un 11 hasta un 46 por ciento de mortalidad”, subrayó.

Síntomas de un infarto

“El síntoma cardinal es el dolor de pecho, el dolor que generalmente es retroesternal, es decir, detrás del esternón, detrás del pecho, que puede o no irradiarse cuello, mandíbula, brazo y dorso. Recordar que hay pacientes que no tienen dolor que se manifiesta con lo que denominamos equivalente a anginoso, que quiere decir la falta de aire, vómito, dolor abdominal”.

Alerta
C&oacute;mo prevenir los riesgos de sufrir un infarto&nbsp;

Cómo prevenir los riesgos de sufrir un infarto

Marcó que los más frecuentes casos se dan en pacientes diabéticos, ancianos y mujeres. “Hacer el diagnóstico de un infarto con el dolor es difícil, porque usted tiene múltiples estructuras detrás del tórax, tiene pulmón, tiene otras estructuras que pueden irradiarse, el dolor proveniente del abdomen también puede irradiarse al tórax, es difícil”.

“La principal causa de mortalidad de la enfermedad coronaria, en este caso del infarto, son las arritmias que se manifiestan en las primeras horas o minutos. La mayoría de los pacientes se mueren antes de llegar a la consulta”, destacó.

Las recomendaciones generales son “una buena hidratación, si tiene factores de riesgo cardiovascular, o sea lo que me predispone a tener un evento cardíaco, como sea hipertensión, diabetes, que esté bien tratado, bien controlado, las consultas periódicas con su médico de cabecera. Si voy a hacer actividad física con la recomendación de su médico de cabecera, en horarios y en lugares adecuados, por supuesto, dormir bien, no abusar del alcohol, dejar de fumar”, aclaró Freijó.

