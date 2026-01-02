viernes 02 de enero de 2026

2 de enero de 2026 - 19:03
Precaución.

Jujuy bajo alerta por tormentas y granizo por tres días consecutivos

Se recomienda a la población tomar los recaudos pertinentes ante esta alerta. La misma rige desde hoy hasta el domingo.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Lluvia en Jujuy

Tormenta y vientos fuertes en Jujuy.

El área enfrentará tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estos podrán incluir granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas de viento de hasta 70 km/h. Se esperan acumulaciones de lluvia entre 20 y 50 mm, superables en puntos puntuales. En alturas cordilleranas, las precipitaciones podrían ser mayormente nieve o granizo.

Pronóstico de temperaturas y lluvias

Para el día sábado 3 de enero, el SMN marca una máxima de 30°C y mínima de 18°C. Las lluvias fuertes se darían por la tarde con probabilidad del 70% al 100%.

El domingo 4 de enero marca máxima de 22°C y mínima de 16°C. La probabilidad de lluvia es del 30%, con tormentas aisladas y chaparrones por la tarde y la noche.

tiempo fin de semana jujuy

Recomendaciones ante la alerta amarilla

El SMN sugiere extremar precauciones. Estas son las medidas clave:

  • Evita salir de casa.

  • No saques la basura y limpia desagües y sumideros.

  • Desconectá electrodomésticos y corta el suministro eléctrico si ingresa agua.

  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

  • Retirá o asegurará objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

  • Si estás al aire libre, busca refugio inmediatamente en un edificio, casa o vehículo cerrado.

