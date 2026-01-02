Jujuy bajo alerta por tormentas y granizo por tres días consecutivos

Lluvia en Jujuy Tormenta y vientos fuertes en Jujuy.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para Jujuy por tormentas y granizo. Hoy viernes, el aviso cubre todo el territorio provincial. Se extiende al sábado 3 de enero a toda la provincia y al domingo 4, limitado a las zonas de Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi.

El área enfrentará tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estos podrán incluir granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas de viento de hasta 70 km/h. Se esperan acumulaciones de lluvia entre 20 y 50 mm, superables en puntos puntuales. En alturas cordilleranas, las precipitaciones podrían ser mayormente nieve o granizo.

Pronóstico de temperaturas y lluvias Para el día sábado 3 de enero, el SMN marca una máxima de 30°C y mínima de 18°C. Las lluvias fuertes se darían por la tarde con probabilidad del 70% al 100%.

El domingo 4 de enero marca máxima de 22°C y mínima de 16°C. La probabilidad de lluvia es del 30%, con tormentas aisladas y chaparrones por la tarde y la noche.

tiempo fin de semana jujuy Recomendaciones ante la alerta amarilla El SMN sugiere extremar precauciones. Estas son las medidas clave: Evita salir de casa.

No saques la basura y limpia desagües y sumideros.

Desconectá electrodomésticos y corta el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurará objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, busca refugio inmediatamente en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.