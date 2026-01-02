viernes 02 de enero de 2026

2 de enero de 2026 - 07:07
Temperatura.

2026 apunta a calor récord y el clima enciende alertas en Argentina

Proyecciones globales ubican a 2026 entre los años con más cambio climático. El dato suma presión a acuerdos y preocupa en regiones como Jujuy.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Alertan sobre el clima para el 2026

El año 2026 aparece en los pronósticos como uno de los más calurosos a nivel mundial. Organismos meteorológicos internacionales advierten sobre clima con calor extremo, con impacto en todos los continentes, incluida Sudamérica. El dato surge de estudios científicos recientes y se proyecta para el próximo año.

Un 2026 con temperaturas al límite

Las proyecciones globales del clima colocan a 2026 entre los años más cálidos desde que existen registros modernos. Los estudios estiman que la temperatura media del planeta ronda valores cercanos a los máximos históricos y consolida una tendencia que ya domina la última década.

Este escenario no aparece de forma aislada. Los registros de años recientes muestran una seguidilla de marcas altas que modifican patrones climáticos y elevan la frecuencia de eventos extremos como olas de calor, sequías prolongadas y lluvias intensas.

Los especialistas señalan que la temperatura media global se mantiene muy por encima de los niveles del siglo XIX. Ese dato funciona como referencia clave para medir el avance del calentamiento global y su velocidad.

Qué impulsa el aumento del calor

La principal causa del cambio climático se vincula con las emisiones de gases de efecto invernadero. El uso de combustibles fósiles en el transporte, la generación de energía y la industria libera dióxido de carbono y metano a la atmósfera.

Estos gases retienen calor y elevan la temperatura del planeta. El proceso se intensifica con la deforestación y el cambio en el uso del suelo, fenómenos que reducen la capacidad natural de absorber carbono.

En este contexto, los científicos insisten en que cada décima de grado cuenta. Un aumento pequeño en promedio global genera efectos amplificados a escala regional.

El Acuerdo de París bajo presión

El escenario proyectado para 2026 pone el foco sobre los compromisos asumidos por los países en el Acuerdo de París. El tratado internacional fija como meta contener el aumento de la temperatura y evitar cruces peligrosos de ciertos umbrales.

Los Estados firmantes presentan planes nacionales con metas de reducción de emisiones y acciones de adaptación. Estos compromisos se revisan de manera periódica y marcan el ritmo de la política climática global.

Los datos recientes muestran que el margen de acción se achica. La cercanía con el límite de 1,5 grados refuerza el debate sobre la velocidad y la profundidad de las medidas actuales.

Qué significa superar los 1,5 grados

Los científicos explican que cruzar el umbral de 1,5 grados incrementa riesgos climáticos. Aumentan las chances de eventos extremos, se reducen opciones de adaptación y crecen los impactos sobre ecosistemas y actividades humanas.

Aunque algunas superaciones se dan de forma temporal, el efecto acumulado agrava daños. El calor sostenido afecta la producción de alimentos, el acceso al agua y la salud de la población.

Los informes internacionales coinciden en que el calentamiento actual ya genera cambios visibles y medibles en distintas regiones del planeta.

Mirada regional: el norte argentino y Jujuy

En el norte argentino, el aumento de la temperatura se traduce en veranos más largos y calurosos. En Jujuy, el calor extremo convive con períodos de sequía y lluvias intensas en lapsos cortos.

Las altas temperaturas impactan sobre la agricultura, el consumo de agua y la demanda energética. Las zonas urbanas también sienten el efecto por la acumulación de calor y la presión sobre servicios básicos.

