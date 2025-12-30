martes 30 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de diciembre de 2025 - 10:00
País.

Corrientes bajo el agua: cientos de evacuados y preocupación por la continuidad de las lluvias

El temporal provocó inundaciones, interrupciones de servicios y obligó a evacuar a más de 400 personas. El pronóstico anticipa nuevas tormentas en la región.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Inundaciones en Corrientes.

Inundaciones en Corrientes.

La provincia de Corrientes atraviesa un escenario crítico a raíz de inundaciones extraordinarias que desataron una emergencia generalizada, con barrios inundados, interrupciones del servicio eléctrico, evacuaciones a gran escala y serias falencias en los sistemas de drenaje.

Lee además
Inundaciones en Bolivia: tres muertos y 18 desaparecidos en Santa Cruz
Feroz temporal.

Inundaciones en Bolivia: tres muertos y 18 desaparecidos en Santa Cruz
Tormenta en Buenos Aires
Diluvio.

Feroz tormenta en Buenos Aires deja inundaciones y autos bajo el agua

Como consecuencia del temporal, al menos 413 vecinos tuvieron que abandonar sus hogares en distintos puntos de la provincia. El fenómeno climático acumuló cerca de 300 milímetros de lluvia en pocas horas, lo que desbordó la red pluvial, paralizó la circulación y provocó cortes prolongados de energía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/C5N/status/2005596887081160812&partner=&hide_thread=false

Las familias damnificadas fueron alojadas de manera provisoria en establecimientos públicos como polideportivos y escuelas, acondicionados para funcionar como espacios de contención y ayuda.

Operativo de emergencia y asistencia a los afectados

Ante la situación crítica, distintos organismos nacionales y provinciales despliegan un operativo conjunto que incluye a la Gendarmería, la Prefectura, Defensa Civil, los cuerpos de Bomberos y la fuerza policial local. En paralelo, se puso en marcha un esquema de asistencia humanitaria con la entrega de alimentos, colchones y artículos esenciales para las personas desplazadas.

Al mismo tiempo, los equipos especializados mantienen bajo observación permanente el nivel de los ríos Uruguay y Paraná, y avanzan en medidas preventivas y de control del tránsito en sectores donde el agua afecta rutas y caminos.

La provincia de Corrientes enfrenta una grave situación por las intensas lluvias.

Vecinos reclaman obras hídricas y cuestionan a las autoridades

El temporal volvió a exponer las falencias en materia de obras públicas. Vecinos de San Luis del Palmar y de otras zonas señalaron la inexistencia de sistemas de drenaje adecuados y apuntaron contra la administración encabezada por Gustavo Valdés, actualmente prolongada por su hermano Juan Pablo Valdés.

El escenario desató un clima de enojo y reclamo generalizado: los damnificados aseguran haber sufrido pérdidas materiales severas, incluyendo sus hogares, y exigen soluciones de fondo y a largo plazo que eviten nuevos episodios de anegamientos.

La combinación de suelos saturados y falta de desagüe eficiente mantiene a la región en estado de alerta.

San Luis del Palmar, el epicentro del desastre

El distrito se ubicó entre los más afectados por el fenómeno climático, tras registrar más de 400 milímetros de lluvia en un lapso muy corto.

Muchas calles quedaron intransitables.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que el mal tiempo continuará durante el martes y el miércoles, lo que podría profundizar la emergencia en las próximas horas.

La persistencia del agua en el terreno, sumada a sistemas de drenaje insuficientes, sostiene la situación de riesgo y retrasa el regreso de numerosas familias a sus viviendas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Inundaciones en Bolivia: tres muertos y 18 desaparecidos en Santa Cruz

Feroz tormenta en Buenos Aires deja inundaciones y autos bajo el agua

Temporal en Jujuy: dos familias evacuadas en Alto Comedero tras las inundaciones

El temporal arrasa Corrientes: hay cientos de familias evacuadas y alertan por yacarés

El verano se juega en la arena, pero se gana con los beneficios de Banco Macro

Lo que se lee ahora
clima en jujuy: alerta por tormentas en casi toda la provincia
Atención.

Clima en Jujuy: alerta por tormentas en casi toda la provincia

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Aumentos de verduras video
Mercados.

Por los temporales en Jujuy, tres verduras registraron aumentos significativos: cuáles son

Se viene Verano Activo en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Bienestar.

Atención adultos de San Salvador de Jujuy: cuándo comienza Verano Activo y cómo anotarse

Clima en Jujuy: alerta por tormentas en casi toda la provincia
Atención.

Clima en Jujuy: alerta por tormentas en casi toda la provincia

Pelea de un ex Gimnasia de Jujuy en un partido de fútbol 5 video
Violencia.

El video de la feroz pelea de un ex Gimnasia de Jujuy en un partido de fútbol 5

Carne - Foto de archivo | Todo Jujuy
Consumo.

Jujuy: el precio de la carne llega a Año Nuevo sin aumentos, pero el consumo sigue en baja

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel