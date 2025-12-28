Temporal en Jujuy: dos familias evacuadas en Alto Comedero tras las inundaciones

Intensas lluvias desde la madrugada de este domingo inundan barrios de San Salvador de Jujuy , con graves anegamientos en las 68 Viviendas del Alto Comedero, Bajo La Viña y el centro, con difícil circulación por algunas calles. En la zona del Aero Club dos familias tuvieron que ser evacuadas.

Ranking. Jujuy está entre las provincias con más registros de lluvias en las últimas 24 horas

Sociedad. Arranca el verano y el SMN anticipa cómo se viene en Jujuy: lluvias que pueden estar por encima de lo normal

La tormenta provocó acumulación de agua en la calzada y viviendas, afectando la movilidad y el normal desarrollo de la jornada en la capital jujeña. Bomberos de la provincia ya se encuentran intensamente en las canaletas del puente que conecta el sector B2 con el sector B6 de Alto Comedero, realizando tareas de limpieza y desobstrucción.

Ariel Mamaní, Director de Defensa Civil, informó a TodoJujuy que la lluvia se registró en toda la madrugada y por la mañana de este domingo, con intervenciones en badenes de la ciudad.

"En el Alto Comedero, como hay arroyos como Arroyo La Marta, Arroyo Bajo Éxodo, empezábamos a tener ingreso de aguas dentro de viviendas", expresó, actualizando que tuvieron que evacuar a dos familias de el Aeroclub, detrás de la Feria Tonin donde continúan trabajando tras las consecuencias del temporal.

consecuencias del temporal jujuy

"Estamos analizando llevarlos al refugio del Proyecto Puente", sostuvo Mamaní sobre la situación de estas familias. No descartan la evacuación de otras familias, teniendo en cuenta que continúan haciendo un relevamiento por diferentes barrios por la cantidad de agua que cayó en pocas horas.

Informaron que se tuvo que romper uno de los paredones para que circule el agua acumulada en una de las zonas que causaba la inundación en el lugar.

Inundaciones en Alto Comedero

Vecinos de las 68 Viviendas del Concejo Consultivo, en la primera etapa del barrio, sufrieron importantes inundaciones por las lluvias intensas. El agua ingresó a varias casas cerca del nuevo edificio de Antecedentes Personales de la Policía, causando daños materiales y alertando a los residentes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Afectación en el centro y otros barrios

El centro de San Salvador de Jujuy registró calles anegadas por abundante agua, complicando el tránsito vehicular y peatonal. Según publicaciones de vecinos, zonas como Los Perales y Bajo La Viña también se vieron impactadas, con acumulaciones que obligan a precauciones extremas para evitar riesgos.