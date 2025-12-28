domingo 28 de diciembre de 2025

28 de diciembre de 2025 - 10:38
Precaución.

Por las intensas lluvias, realizaron un corte total en el Acceso Sur

La medida fue adoptada como acción preventiva para reducir riesgos y evitar accidentes, mientras se mantuvo activo un operativo de control y desvío vehicular.

Por  Agustín Weibel
Las lluvias registradas en las últimas horas generaron una importante acumulación de agua sobre la calzada, lo que motivó la interrupción momentánea del tránsito en el Acceso Sur de la ciudad.

Por las intensas lluvias, realizan un corte total en el Acceso Sur

Debido a las intensas lluvias que afectan a distintos sectores de la capital jujeña, se dispuso un corte total y temporal del tránsito en el acceso sur, a la altura de una estación de servicio ubicada sobre la avenida General Savio.

Según informaron desde los organismos de seguridad vial, la decisión respondía a la gran cantidad de agua acumulada en la calzada, una situación que incrementa el riesgo de pérdida de control de los vehículos y la formación de superficies resbaladizas.

Como parte del operativo, el flujo vehicular fue desviado por arterias alternativas, mientras personal policial trabaja en el lugar para ordenar la circulación y brindar asistencia a los conductores.

Se solicita a quienes transiten por la zona hacerlo con extrema precaución, respetar las indicaciones y, en lo posible, evitar circular durante las precipitaciones hasta que las condiciones climáticas mejoren y el sector pueda ser rehabilitado con seguridad.

