El temporal arrasa Corrientes: hay cientos de familias evacuadas y alertan por yacarés

Las fuertes tormentas registradas en Corrientes dejaron un saldo negativo con muchas complicaciones en la provincia que mantienen en alerta a la población.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Intensas lluvias de 400 mm en 48 horas provocaron evacuaciones masivas en distintas localidades de la provincia. Vecinos avisan por la presencia de yacarés en las zonas inundadas.
Las fuertes tormentas registradas en Corrientes dejaron un saldo negativo con muchas complicaciones en la provincia que mantienen en alerta a la población.
El intendente Néstor René Buján informó que se montaron 12 centros de evacuados albergando a más de 312 personas por las inundaciones. "Cayeron 400 milímetros en 48 horas", detalló, expresando preocupación especial por 100 familias aún en situación crítica.
"Realmente esta gran caída de agua no nos la esperábamos en tan pocas horas", señaló el jefe comunal en declaraciones televisivas, quien destacó que la preocupación máxima se centra ahora en las familias que habitan en la ribera de la ruta provincial número 5.
El fenómeno, que ocurre apenas un mes y medio después de otra inundación de menor escala, ha dejado a la zona rural en una situación de extrema vulnerabilidad. La acumulación de agua se ve agravada por el caudal que desciende desde las secciones rurales ubicadas a 70 kilómetros, que drena directamente hacia el casco urbano.
En el barrio Sapucay de la capital correntina, vecinos reportaron la presencia de al menos un yacaré en medio de inundaciones que persisten hace seis días. Una vecina relató a Diario Época: "Hace seis días que tenemos agua y ahora apareció el yacaré. No sabemos si hay más", afectando a unas 20 familias.
La asistencia a los damnificados se realiza en coordinación con el gobierno provincial, bajo el apoyo constante del gobernador Gustavo Valdés. Sin embargo, el panorama meteorológico para los próximos días es desalentador: rige una alerta amarilla y se esperan tormentas fuertes para el lunes y martes, con una inestabilidad que persistiría incluso hasta la tarde del 31 de diciembre.
Ante este escenario, las autoridades locales mantienen el monitoreo "minuto a minuto" del nivel del riachuelo y refuerzan la ayuda en los centros de evacuados mientras aguardan que el clima permita iniciar soluciones de infraestructura definitivas.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.