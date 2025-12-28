domingo 28 de diciembre de 2025

28 de diciembre de 2025 - 13:42
Emergencia.

El temporal arrasa Corrientes: hay cientos de familias evacuadas y alertan por yacarés

Intensas lluvias de 400 mm en 48 horas provocaron evacuaciones masivas en distintas localidades de la provincia. Vecinos avisan por la presencia de yacarés en las zonas inundadas.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Corrientes bajo el agua tras el temporal.

Corrientes bajo el agua tras el temporal.

Evacuaciones masivas en San Luis del Palmar

El intendente Néstor René Buján informó que se montaron 12 centros de evacuados albergando a más de 312 personas por las inundaciones. "Cayeron 400 milímetros en 48 horas", detalló, expresando preocupación especial por 100 familias aún en situación crítica.

"Realmente esta gran caída de agua no nos la esperábamos en tan pocas horas", señaló el jefe comunal en declaraciones televisivas, quien destacó que la preocupación máxima se centra ahora en las familias que habitan en la ribera de la ruta provincial número 5.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/2005301618678398979&partner=&hide_thread=false

El fenómeno, que ocurre apenas un mes y medio después de otra inundación de menor escala, ha dejado a la zona rural en una situación de extrema vulnerabilidad. La acumulación de agua se ve agravada por el caudal que desciende desde las secciones rurales ubicadas a 70 kilómetros, que drena directamente hacia el casco urbano.

Yacarés en barrios urbanos de Corrientes

En el barrio Sapucay de la capital correntina, vecinos reportaron la presencia de al menos un yacaré en medio de inundaciones que persisten hace seis días. Una vecina relató a Diario Época: "Hace seis días que tenemos agua y ahora apareció el yacaré. No sabemos si hay más", afectando a unas 20 familias.

corrientes inundado

Pronóstico desfavorable y alerta amarilla

La asistencia a los damnificados se realiza en coordinación con el gobierno provincial, bajo el apoyo constante del gobernador Gustavo Valdés. Sin embargo, el panorama meteorológico para los próximos días es desalentador: rige una alerta amarilla y se esperan tormentas fuertes para el lunes y martes, con una inestabilidad que persistiría incluso hasta la tarde del 31 de diciembre.

Ante este escenario, las autoridades locales mantienen el monitoreo "minuto a minuto" del nivel del riachuelo y refuerzan la ayuda en los centros de evacuados mientras aguardan que el clima permita iniciar soluciones de infraestructura definitivas.

