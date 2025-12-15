Inundaciones en Bolivia: tres muertos y 18 desaparecidos en Santa Cruz

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada del sábado provocaron el desborde del río Piraí en el departamento de Santa Cruz, en Bolivia , y generaron una grave emergencia humanitaria. El Gobierno boliviano confirmó al menos tres personas fallecidas, 18 desaparecidas y 17 heridas , en una de las peores crecidas registradas en la región en los últimos años.

Las localidades de El Torno y La Guardia se encuentran entre las zonas más golpeadas por la inundación. La crecida repentina del río dejó barrios anegados, viviendas destruidas y a numerosas familias atrapadas, algunas de ellas refugiadas en los techos de sus casas a la espera de ser rescatadas.

El Torno está ubicado a unos 32 kilómetros al suroeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y es atravesado por el río Piraí, uno de los principales cursos de agua de la región, que se desbordó tras las lluvias torrenciales caídas durante la noche.

La vocera presidencial, Carla Faval , informó en declaraciones a la televisión estatal que “lamentablemente se reportan tres fallecidos en Santa Cruz, 18 personas desaparecidas y 17 que están recibiendo atención médica”.

Además, confirmó la evacuación de 148 menores de edad que se encontraban en el Centro de Orientación y Reintegración Social (Cenvicruz) para adolescentes, ubicado en El Torno, uno de los puntos más comprometidos por el avance del agua.

Intenso operativo de rescate por tierra y aire

Desde las primeras horas del día, militares, policías y equipos de emergencia de la Gobernación de Santa Cruz y de la Alcaldía de El Torno trabajan en las tareas de rescate. Debido a la magnitud de la inundación y al aislamiento de varias comunidades, se realizan operativos con helicópteros para ingresar a zonas inaccesibles por vía terrestre.

Faval detalló que 17 personas fueron rescatadas mediante un helicóptero, y que otras dos aeronaves se sumarán al operativo para reforzar la búsqueda de desaparecidos y la evacuación de heridos.

El presidente viajará a la zona afectada

El Gobierno nacional aseguró que el trabajo en el área comenzó desde la madrugada, luego de que la Gobernación de Santa Cruz alertara sobre la situación. En ese marco, se anunció que el presidente Rodrigo Paz viajará este domingo a El Torno para coordinar acciones con el Centro de Comando de Incidentes (CCI) y llevar ayuda humanitaria para las familias damnificadas.

Las tareas de asistencia se coordinan entre los ministerios de Gobierno, Defensa y Salud, junto a otras entidades estatales.

Sala de Crisis en el Palacio de Gobierno

Tras la tragedia, la Oficina de Paz informó la instalación de una Sala de Crisis y de Situación en el Palacio de Gobierno, que funcionará como centro estratégico para la toma de decisiones. La misma será encabezada por el presidente e integrada por ministros, viceministros, fuerzas militares y policiales, además de equipos técnicos y operativos.

El objetivo es articular todos los recursos del Estado y mantener una coordinación permanente con el CCI y el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental de Santa Cruz.

Antecedentes y alerta por la temporada de lluvias

Hace apenas un mes, las lluvias ya habían provocado emergencias en el municipio de Samaipata, también en Santa Cruz. Según datos oficiales, la temporada de lluvias en Bolivia —que se extiende de noviembre a abril— suele generar severas consecuencias.

En el período anterior, se registraron más de 601.000 personas afectadas, casi 100.000 familias damnificadas, más de 2.400 viviendas destruidas y 51 fallecidos, cifras que vuelven a encender la alarma en toda la región, incluida la frontera norte argentina, donde se sigue con atención la evolución de la situación climática.