Bolivia: arrestaron al ex presidente Luis Arce en un operativo policial sorpresa

Este miércoles, un operativo sorpresa en el barrio Sopocachi de La Paz culminó con la detención del expresidente boliviano Luis Alberto Arce Catacora. La policía lo trasladó inmediatamente a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para iniciar los trámites correspondientes.

Caso Fondo Indígena: causa de la detención La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció que la captura es arbitraria y pidió atención a la comunidad internacional. El arresto está vinculado a la investigación sobre el Fondo Indígena, donde se le imputa el uso irregular de fondos públicos destinados a obras sociales, y que presuntamente fueron desviados hacia cuentas personales de autoridades del gobierno de Arce.

La exministra de Gobierno, María Nela Prada, denuncia la detención del expresidente Luis Arce (2020-2025).



Según información extraoficial, Arce habría sido arrestado en el barrio Sopocachi de La Paz y trasladado para presta… pic.twitter.com/JVlU3IIxI1 — teleSUR TV (@teleSURtv) December 10, 2025 Procedimientos y reacción del expresidente El expresidente fue interceptado sin oponer resistencia cerca del barrio Sopocachi de La Paz y trasladado en una vagoneta blanca a las oficinas centrales de la FELCC Anticorrupción. Según fuentes policiales, Arce mantuvo una actitud tranquila durante su aprehensión.

El caso también involucra a otras personas, como la exdiputada Lidia Patty, procesadas por malversación.

