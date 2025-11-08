Javier Milei participó de la asunción de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia

El mandatario argentino Javier Milei asistió este sábado a la ceremonia de posesión de Rodrigo Paz Pereira como presidente de Bolivia, realizada en La Paz.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia y el canciller argentino, Milei participó de la jura del nuevo presidente boliviano, así como de la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional.

En su estancia, Milei recibió atención de los legisladores bolivianos presentes y constituyó un gesto diplomático con repercusión regional. Para el Gobierno argentino, la ceremonia representa más que un acto protocolar: la llegada de Paz al poder después de casi dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia abre una nueva posibilidad de alianza entre ambos países.

Este desplazamiento internacional refuerza la estrategia del Ejecutivo argentino de ampliar sus vínculos diplomáticos en América Latina y posicionarse en un nuevo eje de alianzas que incluye a gobiernos afines ideológicamente.

La agenda de Milei incluyó la asistencia al acto de jura, la entrega del bastón de mando y un regreso previsto a Buenos Aires en el transcurso de la jornada.