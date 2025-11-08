sábado 08 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de noviembre de 2025 - 14:36
La Paz.

Javier Milei participó de la asunción de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia

El Presidente argentino viajó este sábado a La Paz para asistir al acto de jura y entrega de mando del nuevo mandatario boliviano.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Javier Milei en Bolivia.

Javier Milei en Bolivia.

Lee además
Javier Milei en el American Business Forum.
Política.

¿Qué dijo Javier Milei en el American Business Forum?
javier milei llego a nueva york para reunirse con empresarios y visitar la tumba del rebe de lubavitch
Gira.

Javier Milei llegó a Nueva York para reunirse con empresarios y visitar la tumba del "Rebe de Lubavitch"

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia y el canciller argentino, Milei participó de la jura del nuevo presidente boliviano, así como de la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional.

image
Javier Milei en Bolivia.

Javier Milei en Bolivia.

En su estancia, Milei recibió atención de los legisladores bolivianos presentes y constituyó un gesto diplomático con repercusión regional. Para el Gobierno argentino, la ceremonia representa más que un acto protocolar: la llegada de Paz al poder después de casi dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia abre una nueva posibilidad de alianza entre ambos países.

Este desplazamiento internacional refuerza la estrategia del Ejecutivo argentino de ampliar sus vínculos diplomáticos en América Latina y posicionarse en un nuevo eje de alianzas que incluye a gobiernos afines ideológicamente.

La agenda de Milei incluyó la asistencia al acto de jura, la entrega del bastón de mando y un regreso previsto a Buenos Aires en el transcurso de la jornada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Qué dijo Javier Milei en el American Business Forum?

Javier Milei llegó a Nueva York para reunirse con empresarios y visitar la tumba del "Rebe de Lubavitch"

Javier Milei ratifica las bandas cambiarias mientras aumenta la presión por levantar el cepo

Javier Milei les pidió a los gigantes globales apostar por la Argentina

Javier Milei llegó este jueves a Miami: qué actividades realizará

Lo que se lee ahora
Murió mujer encontrada en Paraguay que podría ser Marita Verón
Angustia.

Murió la mujer encontrada en Paraguay que podría ser Marita Verón

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Murió mujer encontrada en Paraguay que podría ser Marita Verón
Angustia.

Murió la mujer encontrada en Paraguay que podría ser Marita Verón

NicolásCajal y Jimena Salas
Absueltos.

Femicidio de Jimena Salas: qué dijo el viudo tras la sentencia

Matías Jurado en prisión video
Investigación.

¿Matías Jurado podría tener el beneficio de prisión domiciliaria?

Cómo congelar la carne. (Imagen ilustrativa) video
Inflación.

¿Cuánto dura la carne en el frezer? El dato clave del carnicero para ahorrar

Franco Colapinto quedó afuera del Gran Premio de Brasil 2025 tras fuerte choque video
Fórmula 1.

Franco Colapinto quedó afuera del Gran Premio de Brasil 2025 tras fuerte choque

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel