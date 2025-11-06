¿Qué dijo Javier Milei en el American Business Forum?

El presidente Javier Milei participó este jueves como orador en el American Business Forum realizado en el Kaseya Center de Miami , donde compartió escenario con destacados empresarios y líderes conservadores internacionales. Durante su intervención, el mandatario ratificó su defensa del capitalismo , anunció nuevas reformas para la Argentina y recibió la llave de la ciudad de Miami de manos del alcalde Francis Suárez .

“ Gracias por recibirme con tanto cariño. Vamos a hacer a Argentina y América great again ”, expresó Milei al iniciar su discurso, en clara referencia al eslogan de campaña del expresidente estadounidense Donald Trump. Y agregó con humor: “ Me alegra poder compartir escenario con Lionel Messi y Donald Trump. Es la prueba de que también puedo felicitar a un zurdo ”.

El mandatario dedicó parte de su exposición a la política estadounidense, al afirmar: “ No se dejen llevar por resultados coyunturales ”, en alusión a los recientes comicios legislativos en ese país.

En un tono más ideológico, Milei defendió con vehemencia al capitalismo y cuestionó el comunismo: “ El sistema capitalista es el único justo, que va de la mano de la moral y la ética, no como el sistema asesino de los comunistas ”, sostuvo. Y añadió: “Sin el capitalismo estaremos condenados a sociedades planificadas, esclavistas”.

Asimismo, alertó sobre el avance de ideas colectivistas en Occidente: “Nos encontramos cada vez más cerca de los comunismos que veíamos con horror. El capitalismo y la propiedad privada no son males, son la base fundamental de nuestra organización”.

"Mi partido viene de una victoria histórica"

El Presidente también se refirió al rumbo económico del país y adelantó los próximos pasos de su gestión: “Construiremos las mayorías políticas que hacen falta para aprobar las reformas que Argentina necesita: una reforma laboral acorde a los estándares internacionales, bajar impuestos para que más empresas sean rentables y modificar las leyes penales”.

En otro tramo, Milei celebró el resultado electoral reciente: “Mi partido viene de una victoria histórica en las elecciones legislativas. Hicimos todo lo que la política clásica decía que no había que hacer y los argentinos de bien respondieron positivamente”.

El mandatario destacó que su gobierno logró “un plan de estabilización con consenso social pero sin consenso político”, y remarcó: “Nos estaban pidiendo que apagáramos un incendio poniendo más gasolina”.

En su cierre, volvió a apelar a su consigna de campaña: “Estamos entrando en el camino en el cual haremos a la Argentina grande nuevamente. El cambio es volver a traer la libertad y la responsabilidad para todos los ciudadanos”.

Milei concluyó su discurso con una promesa de futuro: “Tenemos la vocación de alinear a todos los actores procapitalistas. Argentina explotará recursos y actividades subdesarrolladas. Dos de cada tres argentinos quieren este nuevo camino y no quieren volver al pasado. Ya no quieren más socialismo, se dieron cuenta de la mentira”.

Con este discurso en Miami, el presidente buscó fortalecer su imagen internacional y reafirmar su compromiso con un modelo económico liberal, basado en la apertura de mercados, la defensa de la propiedad privada y la reducción del Estado.