jueves 06 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 19:08
Política.

¿Qué dijo Javier Milei en el American Business Forum?

En su discurso, defendió el libre mercado, criticó al comunismo, anticipó reformas económicas y agradeció el apoyo de Donald Trump.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Javier Milei en el American Business Forum.

Javier Milei en el American Business Forum.

Gracias por recibirme con tanto cariño. Vamos a hacer a Argentina y América great again”, expresó Milei al iniciar su discurso, en clara referencia al eslogan de campaña del expresidente estadounidense Donald Trump. Y agregó con humor: “Me alegra poder compartir escenario con Lionel Messi y Donald Trump. Es la prueba de que también puedo felicitar a un zurdo”.

El mandatario dedicó parte de su exposición a la política estadounidense, al afirmar: “No se dejen llevar por resultados coyunturales”, en alusión a los recientes comicios legislativos en ese país.

En un tono más ideológico, Milei defendió con vehemencia al capitalismo y cuestionó el comunismo: “El sistema capitalista es el único justo, que va de la mano de la moral y la ética, no como el sistema asesino de los comunistas”, sostuvo. Y añadió: “Sin el capitalismo estaremos condenados a sociedades planificadas, esclavistas”.

Asimismo, alertó sobre el avance de ideas colectivistas en Occidente: “Nos encontramos cada vez más cerca de los comunismos que veíamos con horror. El capitalismo y la propiedad privada no son males, son la base fundamental de nuestra organización”.

image
Javier Milei en el American Business Forum.

Javier Milei en el American Business Forum.

"Mi partido viene de una victoria histórica"

El Presidente también se refirió al rumbo económico del país y adelantó los próximos pasos de su gestión: “Construiremos las mayorías políticas que hacen falta para aprobar las reformas que Argentina necesita: una reforma laboral acorde a los estándares internacionales, bajar impuestos para que más empresas sean rentables y modificar las leyes penales”.

En otro tramo, Milei celebró el resultado electoral reciente: “Mi partido viene de una victoria histórica en las elecciones legislativas. Hicimos todo lo que la política clásica decía que no había que hacer y los argentinos de bien respondieron positivamente”.

El mandatario destacó que su gobierno logró “un plan de estabilización con consenso social pero sin consenso político”, y remarcó: “Nos estaban pidiendo que apagáramos un incendio poniendo más gasolina”.

En su cierre, volvió a apelar a su consigna de campaña: “Estamos entrando en el camino en el cual haremos a la Argentina grande nuevamente. El cambio es volver a traer la libertad y la responsabilidad para todos los ciudadanos”.

Milei concluyó su discurso con una promesa de futuro: “Tenemos la vocación de alinear a todos los actores procapitalistas. Argentina explotará recursos y actividades subdesarrolladas. Dos de cada tres argentinos quieren este nuevo camino y no quieren volver al pasado. Ya no quieren más socialismo, se dieron cuenta de la mentira”.

Con este discurso en Miami, el presidente buscó fortalecer su imagen internacional y reafirmar su compromiso con un modelo económico liberal, basado en la apertura de mercados, la defensa de la propiedad privada y la reducción del Estado.

