viernes 07 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de noviembre de 2025 - 07:04
Gira.

Javier Milei llegó a Nueva York para reunirse con empresarios y visitar la tumba del "Rebe de Lubavitch"

El Presidente, Javier Milei, volverá a hablar ante inversores, luego irá a agradecer el triunfo electoral ante el sepulcro del “Rebe de Lubavitch” y finalmente volará a Bolivia.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Javier Milei habla durante un evento ante empresarios.

Tras participar en el American Business Forum en Miami, el presidente Javier Milei volverá a hablar ante empresarios en Estados Unidos este viernes con el foco puesto en alentarlos a invertir en la Argentina. Esta vez será en Nueva York, donde al mediodía participará en el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” del Council of the Americas.

Lee además
Javier Milei en el American Business Forum.
Política.

¿Qué dijo Javier Milei en el American Business Forum?
Javier Milei
Política.

Javier Milei llegó este jueves a Miami: qué actividades realizará

Gira de Javier Milei: cómo será la agenda

La gira arrancó el jueves con su discurso en el estadio del Miami Heat, pero no fue la única actividad del día. Luego, partió en un vuelo especial a Palm Beach, donde más tarde participó en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

También visitará la tumba del “Rebe de Lubavitch”, un sitio que considera clave en su camino político. Agradecerá por el triunfo electoral del 26 de octubre.

image

La visita de Milei a Nueva York será por apenas unas horas. A las 19 de este viernes viajará a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Luego tomará otro vuelo a la ciudad de El Alto, donde se espera que llegue a las 10.20 del sábado.

Allí participará de la asunción del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. La Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional será a las 11. A las 13, asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando.

Está previsto que a las 14 se suba al avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires, donde llegará a las 17.35 horas del mismo día.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Qué dijo Javier Milei en el American Business Forum?

Javier Milei llegó este jueves a Miami: qué actividades realizará

Javier Milei recibió este martes al nuevo embajador de EE. UU., Peter Lamelas

El Gobierno Nacional citó al consejo para definir la suba del salario mínimo

Javier Milei viaja a Estados Unidos pero no se verá con Donald Trump: cómo será la agenda

Las más leídas

Los chicos de la Escuela Normal tienen asegurado su banco para el ingreso a primer año 2026.
Educación.

Ya están publicadas las asignaciones de bancos para 1º año

Matías Módolo.
Despedida.

Matías Módolo dejó de ser el técnico de Gimnasia de Jujuy

La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación
Sociedad.

Subastas de casas ProCreAr: paso a paso para ofertar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

Cortes de tránsito en el puente del barrio Los Huaicos 
Urgente.

Restringirán el tránsito en el puente del barrio Los Huaicos por reparación

Ministerio Público de la Acusación. video
Jujuy.

Novedades del caso del empresario Oded Kinderman imputado por abuso sexual a un menor de edad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel