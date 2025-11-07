Javier Milei llegó a Nueva York para reunirse con empresarios y visitar la tumba del "Rebe de Lubavitch"

Tras participar en el American Business Forum en Miami, el presidente Javier Milei volverá a hablar ante empresarios en Estados Unidos este viernes con el foco puesto en alentarlos a invertir en la Argentina. Esta vez será en Nueva York, donde al mediodía participará en el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” del Council of the Americas.

Gira de Javier Milei: cómo será la agenda La gira arrancó el jueves con su discurso en el estadio del Miami Heat, pero no fue la única actividad del día. Luego, partió en un vuelo especial a Palm Beach, donde más tarde participó en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

También visitará la tumba del “Rebe de Lubavitch”, un sitio que considera clave en su camino político. Agradecerá por el triunfo electoral del 26 de octubre.

image La visita de Milei a Nueva York será por apenas unas horas. A las 19 de este viernes viajará a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Luego tomará otro vuelo a la ciudad de El Alto, donde se espera que llegue a las 10.20 del sábado.

Allí participará de la asunción del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. La Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional será a las 11. A las 13, asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando. Está previsto que a las 14 se suba al avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires, donde llegará a las 17.35 horas del mismo día.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.