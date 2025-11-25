Orgullo jujeño en Bolivia: Arte y Revolución ganó el Legado Caporal 2025 en Tarija Orgullo jujeño en Bolivia: Arte y Revolución ganó el Legado Caporal 2025 en Tarija Orgullo jujeño en Bolivia: Arte y Revolución ganó el Legado Caporal 2025 en Tarija Orgullo jujeño en Bolivia: Arte y Revolución ganó el Legado Caporal 2025 en Tarija

El fin de semana, la ciudad de Tarija, en Bolivia, fue sede de la Gran Final Internacional del Legado Caporal 2025, uno de los certámenes más importantes de la danza caporal en la región. En ese escenario, el ballet Arte y Revolución, de Tilcara, se consagró campeón internacional de su categoría y llevó el nombre de Jujuy al podio mayor de la competencia.

Caporal Orgullo jujeño en Bolivia: Arte y Revolución ganó el Legado Caporal 2025 en Tarija De qué se trata el encuentro internacional El Legado Caporal es un festival competitivo que tiene como eje la danza caporal, patrimonio cultural boliviano que en los últimos años se expandió con fuerza por todo el norte argentino. La final de 2025 se desarrolló en el Teatro de la Cultura de Tarija, con elencos de Bolivia y la Argentina que llegaron tras una serie de instancias selectivas nacionales, entre ellas fechas realizadas en Jujuy.

Se trata de un encuentro que combina competencia y difusión cultural donde cada grupo presenta coreografías originales, vestuarios trabajados al detalle y propuestas escénicas que buscan destacar tanto la técnica como la interpretación del estilo.

En la edición 2024, el festival reunió 24 grupos de caporales en Tarija, y la organización remarcó que en 2025 se mantuvo ese formato de grandes elencos compitiendo por llaves y categorías.

Caporal Orgullo jujeño en Bolivia: Arte y Revolución ganó el Legado Caporal 2025 en Tarija Equipos participantes y presencia jujeña En la final internacional participaron delegaciones de distintas ciudades bolivianas y elencos argentinos del NOA y del centro del país. Desde Jujuy viajaron, entre otros, Arte y Revolución (Tilcara) y agrupaciones como Urus Virgen de la Candelaria (Jujuy), que ya venían compitiendo en eventos previos vinculados al circuito del Legado Caporal. Caporal Orgullo jujeño en Bolivia: Arte y Revolución ganó el Legado Caporal 2025 en Tarija Un campeón internacional con sello de Tilcara El punto más alto para Jujuy llegó cuando se anunció que Arte y Revolución (Tilcara) se quedaba con el título en la final internacional de Tarija. Publicaciones de medios y páginas especializadas celebraron al elenco como “campeones internacionales Legado Caporal ’25”, destacando su energía en escena y la respuesta del público boliviano. Para el grupo tilcareño, el logro corona varios años de trabajo y participación en competencias regionales. Además de la consagración en Tarija, la fraternidad viene organizando eventos propios, como el “Caporal de Oro Tilcara”, consolidando a la Quebrada como un polo fuerte para la danza caporal en el norte del país.

