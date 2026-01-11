domingo 11 de enero de 2026

11 de enero de 2026 - 11:48
Policiales.

Humahuaca: un joven de 25 años chocó contra una casa y dio positivo en alcoholemia

Humahuaca: el conductor impactó un Renault Clío contra una vivienda y dos postes. Fue trasladado al hospital y el test dio 1,97 g/l.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Humahuaca: un joven de 25 años chocó contra una casa y dio positivo en alcoholemia. IMAGEN ILUSTRATIVA.

Humahuaca: un joven de 25 años chocó contra una casa y dio positivo en alcoholemia. IMAGEN ILUSTRATIVA.

Un joven de 25 años protagonizó un siniestro vial en Humahuaca luego de chocar con su automóvil contra la pared de una casa. Tras el hecho, personal de Seguridad Vial le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo en 1,97 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l). Por las lesiones sufridas, el conductor fue trasladado al hospital “Manuel Belgrano”.

El episodio fue alertado días pasados por la tarde, cuando vecinos del barrio Santa Bárbara comunicaron que un Renault Clío de color gris oscuro había impactado contra una vivienda y también contra dos postes del tendido de servicio eléctrico. A partir del aviso, efectivos policiales acudieron al lugar para constatar lo ocurrido y asistir en el procedimiento.

Según se informó, alrededor de las 18 arribó personal de la Seccional 15° al sector donde se registró el choque. En el lugar ya se encontraba el SAME, que asistía al conductor del vehículo, quien era el único ocupante del auto involucrado.

Humahuaca: intervención del SAME, Bomberos y Policía

En el operativo también participaron Bomberos, que realizaron tareas de extracción del herido. Luego, el conductor fue trasladado al hospital “Manuel Belgrano” para su atención médica, debido a las lesiones registradas tras el impacto.

Una vez en el nosocomio, se indicó que el joven fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal sin pérdida de conocimiento y heridas cortantes. Posteriormente, personal de Seguridad Vial se presentó en la sala de internación para llevar adelante el control de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo con 1,97 g/l.

Alcoholemia y actuaciones judiciales

De acuerdo con lo informado, tras confirmarse el resultado del test, los efectivos policiales se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Según se detalló, el funcionario dispuso que se inicien las actuaciones sumarias correspondientes por el hecho ocurrido en Humahuaca.

