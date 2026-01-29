Jujuy Básquet enfrenta a Colón en Santa Fe

Jujuy Básquet visita este jueves a Colón de Santa Fe desde las 21 , en un encuentro correspondiente a la fecha 19 de la Conferencia Norte de LaLiga Argentina. El duelo se desarrolla en la capital santafesina y forma parte de una nueva gira fuera de casa para el conjunto jujeño.

Deportes. Jujuy Básquet ajustó a tiempo y venció a Fusión Riojana en un partidazo

Las acciones estarán bajo el control arbitral de Roberto Smith como primer juez y Rodrigo Reyes Borras como segundo juez, mientras que Marcelo Patriglia se desempeñará como Comisionado Técnico, según la designación oficial de la competencia.

El equipo dirigido por Guillermo Tasso llega a este compromiso con la necesidad de sumar para sostener el 50 por ciento de efectividad que mantiene en la tabla de posiciones de la zona , tras una campaña marcada por resultados alternados.

Hasta el momento, el recorrido de Jujuy Básquet en la Conferencia Norte muestra un andar parejo, con victorias y derrotas repartidas a lo largo del calendario. Esa regularidad en resultados mantiene al equipo en una posición expectante dentro de la tabla.

En su reciente serie de cinco partidos consecutivos como local en el estadio “Federación”, los jujeños lograron tres triunfos y sufrieron dos caídas, una producción que ahora buscan respaldar con una buena actuación como visitantes.

La visita a Santa Fe aparece como una oportunidad para sumar fuera de casa, una condición que suele resultar determinante en el desarrollo de la fase regular.

El rival y la necesidad de puntos

Colón atraviesa un momento complejo en el torneo. El conjunto santafesino se ubica en el último lugar de la Conferencia Norte y necesita comenzar a sumar para alejarse de la zona baja de la tabla.

En el partido de ida, disputado en el estadio “Federación”, el equipo sabalero mostró pasajes de buen juego y dejó la sensación de contar con un plantel que puede competir en un nivel más alto al que reflejan sus números actuales.

Ese antecedente obliga a Jujuy Básquet a encarar el partido con atención, ante un rival que juega con la urgencia de mejorar su presente.

Aspectos del juego a corregir

El conjunto jujeño sostuvo cierta regularidad en su rendimiento colectivo, aunque mostró contrastes dentro de los partidos. En algunos tramos logra imponer intensidad y volumen de juego, mientras que en otros pierde solidez.

Uno de los puntos a mejorar aparece en el plano defensivo, donde el equipo recibió rachas de puntos en contra que generaron diferencias amplias durante varios encuentros.

También el porcentaje en lanzamientos libres figura entre los aspectos a ajustar, ya que esos puntos suelen incidir en el desarrollo y el resultado final de los partidos.

Una gira que continúa en Gálvez

Luego del cruce ante Colón, Jujuy Básquet continuará su gira como visitante el sábado, cuando enfrente a Santa Paula en Gálvez desde las 21.

El equipo santafesino se ubica en el cuarto lugar de la Conferencia Norte y protagonizó un buen arranque en la segunda parte de la temporada, por lo que el compromiso aparece como otro desafío exigente.