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14 de marzo de 2026 - 10:56
Fórmula 1.

Franco Colapinto quedó afuera por 0.005 en China y expresó su bronca tras la clasificación

Franco Colapinto quedó a solo 0.005 segundos de meterse en la Q3 del GP de China de Fórmula 1. El piloto argentino explicó los problemas técnicos de su Alpine.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Franco Colapinto quedó afuera por 0.005 en China y expresó su bronca tras la clasificación

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Tras finalizar la sesión, el joven de 22 años reconoció su fastidio por lo ocurrido. “Da mucha bronca cuando te quedás afuera por tan poco”, expresó en declaraciones posteriores a la clasificación, donde explicó que varios detalles durante su última vuelta impidieron mejorar el registro que necesitaba para avanzar.

Durante la Q2, Colapinto registró una vuelta de 1:33.357 en el Circuito Internacional de Shanghái, quedando apenas por detrás del tiempo que marcó Isack Hadjar, quien logró ingresar a la Q3. Esa diferencia mínima terminó siendo determinante en una tanda extremadamente pareja.

Franco Colapinto y los problemas en el Alpine

Más allá del rendimiento mostrado en pista, Franco Colapinto también detalló que su monoplaza presentó algunos inconvenientes técnicos durante el fin de semana. Según explicó, el equipo detectó diferencias en la suspensión trasera y ciertos aspectos aerodinámicos que influyeron en el comportamiento del auto.

El piloto argentino explicó que en su última vuelta rápida sufrió un bloqueo en una curva lenta y además tuvo problemas de energía al salir de la última curva. Esa combinación terminó afectando el tiempo final que necesitaba para meterse entre los diez mejores de la clasificación.

Además, Colapinto señaló que existen diferencias entre su coche y el de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Mientras Gasly logró avanzar a la Q3 y largará desde el séptimo puesto, el argentino deberá comenzar la carrera desde la posición 12.

Estas diferencias, explicó el propio piloto, tienen que ver con configuraciones y mejoras técnicas que todavía están siendo evaluadas por el equipo Alpine en esta etapa inicial del campeonato de Fórmula 1.

Para Colapinto, uno de los aspectos positivos del sábado fue que el equipo logró entender mejor algunos de los problemas que habían aparecido durante las sesiones del viernes y en la carrera Sprint. Ese trabajo permitió mejorar el rendimiento general del auto de cara a la clasificación.

Quienes siguen el rendimiento del argentino también pueden revisar el análisis completo del desempeño de los pilotos argentinos en la Fórmula 1 y sus resultados recientes en la categoría, donde se detalla la evolución de Colapinto en el campeonato.

Expectativa por la carrera del GP de China

Pese a la frustración por quedar tan cerca de la Q3, el piloto argentino se mostró optimista para la carrera principal del Gran Premio de China. Colapinto aseguró que el equipo está trabajando para seguir mejorando el auto y obtener más información técnica durante el fin de semana.

El argentino remarcó que, al tratarse de autos nuevos, es normal que surjan diferencias entre los monoplazas y que el equipo continúe realizando ajustes carrera tras carrera. En ese sentido, destacó el trabajo conjunto con los ingenieros y con su compañero de equipo para encontrar soluciones.

“Sabemos dónde nos falta mejorar y estamos trabajando en eso”, explicó Colapinto al referirse al desarrollo del coche.

La carrera principal del Gran Premio de China de Fórmula 1 se disputará este domingo en el circuito de Shanghái y tendrá un total de 56 vueltas. Desde la posición 12 en la grilla, el piloto argentino buscará avanzar posiciones y acercarse a la zona de puntos.

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