Penalizaron a Franco Colapinto en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1

Franco Colapinto terminó décimo en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 después de recibir una penalización de 10 segundos que lo hizo perder dos posiciones. El piloto argentino de Alpine había cruzado la bandera a cuadros en el octavo lugar, pero fue sancionado por una infracción bajo banderas amarillas y finalmente sumó un solo punto.

Deportes. Colapinto terminó 15° en una accidentada carrera en las calles de Mónaco

Más allá de la penalización, Colapinto completó una buena carrera en el Circuit de Catalunya y logró mantenerse en zona de puntos en una jornada positiva para Alpine, que también tuvo a Pierre Gasly en el séptimo puesto. La competencia fue ganada por Lewis Hamilton, quien consiguió su primera victoria con Ferrari.

La clave llegó en la vuelta 35, cuando una parada perfecta en boxes permitió que Colapinto realizara un exitoso undercut sobre Liam Lawson. Más tarde, el Virtual Safety Car provocado por el abandono de Fernando Alonso favoreció la estrategia de Alpine, que quedó bien posicionada para pelear por los puntos.

Los abandonos de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc terminaron de beneficiar al equipo francés, permitiendo que Gasly avanzara hasta el séptimo puesto y Colapinto hasta la octava ubicación. De esta manera, Alpine sumó una importante cantidad de puntos para el Campeonato de Constructores.

La victoria quedó en manos de Lewis Hamilton, quien consiguió su primer triunfo desde su llegada a Ferrari. El británico sacó provecho de una estrategia diferente y del Virtual Safety Car para superar a sus rivales y quedarse con una victoria histórica para la escudería italiana.

El podio lo completaron George Russell, con Mercedes, y Lando Norris, con McLaren.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Austria, que se disputará entre el 26 y el 28 de junio en el Red Bull Ring.