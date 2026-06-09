Llega el GP de Barcelona: ¿Cuándo corre Franco Colapinto?

Franco Colapinto volverá a correr este fin de semana en el Gran Premio de Barcelona.

La fecha disputada en el Gran Premio de Mónaco dejó un balance negativo tanto para Franco Colapinto como para Alpine . La escudería francesa vio frustradas sus aspiraciones de subir al podio con Pierre Gasly debido a distintas penalizaciones que condicionaron el resultado final.

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Sin demasiado tiempo para lamentarse, el intenso calendario de la Fórmula 1 ofrece una rápida oportunidad de recuperación. La próxima parada del campeonato será este mismo fin de semana con la disputa del Gran Premio de Barcelona .

Antes de llegar a Mónaco , el piloto argentino atravesaba uno de los mejores momentos de su trayectoria en la Fórmula 1 . Había conseguido actuaciones destacadas en las carreras Sprint de Miami y Canadá , donde finalizó décimo y noveno, respectivamente. Pero sus resultados más resonantes llegaron en las pruebas principales: un séptimo puesto en Estados Unidos y un memorable sexto lugar en el Circuito Gilles Villeneuve , uno de los mejores registros de su campaña.

Franco Colapinto volverá a correr este fin de semana en el Gran Premio de Barcelona.

Luego de una carrera en Mónaco con problemas, el argentino tendrá revancha en Cataluña.

La historia fue muy distinta en las calles del Principado . En una competencia marcada por incidentes, abandonos y múltiples contratiempos , Colapinto nunca logró encontrar el ritmo y terminó relegado a las últimas posiciones .

Franco Colapinto volverá a correr este fin de semana en el Gran Premio de Barcelona.

La próxima parada llevará a Colapinto al Circuit de Barcelona-Catalunya, donde afrontará por primera vez una actividad oficial de Fórmula 1 más allá de los ensayos de pretemporada. De todos modos, el trazado de Montmeló no le resulta desconocido: ya compitió allí tanto en Fórmula 3 como en Fórmula 2, categorías en las que obtuvo resultados destacados. Sus mejores actuaciones fueron dos segundos puestos consecutivos, uno en la F3 durante 2023 y otro en la F2 al año siguiente.

El escenario español forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 1991 y presenta un recorrido de 4.657 metros. La prueba estará compuesta por 66 vueltas. En la edición pasada, el australiano Oscar Piastri registró con su McLaren la vuelta más rápida en carrera al detener el cronómetro en 1:15.743, mientras que en la clasificación consiguió la pole position con un tiempo de 1:11.546.

Luego de una carrera en Mónaco con problemas, el argentino tendrá revancha en Cataluña.

La representación argentina en el automovilismo internacional tendrá una intensa actividad durante el fin de semana, ya que además de Franco Colapinto también competirán Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi en las categorías promocionales.

En la Fórmula 2, la programación comenzará el viernes con la única sesión de entrenamientos, prevista para las 6:05 (hora argentina), y continuará con la clasificación a las 10:55. Esos resultados definirán tanto la grilla de la carrera Sprint del sábado, que se disputará a las 9:15, como la de la competencia principal del domingo, programada para las 6:25.

Por su parte, la Fórmula 3 también tendrá actividad el viernes, con prácticas desde las 4:55 y clasificación a las 10:00. A partir de esos tiempos se establecerán las posiciones de salida para la Sprint del sábado, que comenzará a las 5:05, y para la prueba central del domingo, prevista para las 3:40.

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE BARCELONA

Viernes 12 de junio

Práctica Libre 1: 08.30 (Argentina) / 13.30 (Barcelona)

Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Barcelona)

Sábado 13 de junio

Práctica Libre 3: 07.30 (Argentina) / 12.30 (Barcelona)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Barcelona)

Domingo 14 de junio

Franco Colapinto.

Carrera a 66 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Barcelona)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

El argentino tendrá revancha en Cataluña.

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

Franco Colapinto

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint