viernes 05 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de junio de 2026 - 11:59
Deportes.

Franco Colapinto arrancó en Mónaco: 15° en la primera práctica libre de la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine comenzó la actividad en el circuito urbano del Gran Premio de Mónaco y terminó a 0.361 de su compañero Pierre Gasly.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Franco Colapinto quedó 15° en la primera práctica libre del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.

Franco Colapinto quedó 15° en la primera práctica libre del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.

El Gran Premio de Mónaco ya tuvo su primera práctica libre disputada en el circuito callejero del Principado, una de las citas más emblemáticas del calendario de Fórmula 1 por su trazado urbano, el glamour del entorno y las habituales novedades. En la FP1, Franco Colapinto completó una destacada actuación con el Alpine y finalizó en la 15° posición.

Lee además
Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1.
Deportes.

Franco Colapinto regresa a la Fórmula 1: cronograma y cómo seguir el GP de Canadá en vivo
Alain Prost sufrió un robo en Suiza (AP)
Deportes.

Conmoción en la Fórmula 1: Alain Prost fue golpeado y asaltado en su casa de Suiza

El argentino registró su mejor vuelta en 1:16.189, quedando a solo 0.361 de su compañero de equipo Pierre Gasly, quien se ubicó 10° con 1:15.828. La tanda estuvo marcada por dos banderas rojas y varias interrupciones que afectaron el desarrollo normal de la sesión.

Una de las postales en la primera práctica.

Fórmula 1: como fueron los tiempos del resto de los competidores

El mejor tiempo de la práctica quedó en manos de Ferrari, con Charles Leclerc liderando con 1:13.978, seguido por Lewis Hamilton a 0.226. Max Verstappen completó el podio de tiempos en una sesión muy ajustada en los primeros puestos.

Durante la actividad también hubo incidentes: Isack Hadjar protagonizó un fuerte choque que provocó bandera roja, mientras que Fernando Alonso sufrió un toque que obligó otra detención por restos en pista.

Las primeras vueltas de Franco Colapinto en Mónaco.

Más temprano, el dominio parcial había cambiado entre Mercedes y Ferrari, con Andrea Kimi Antonelli y luego los autos de Maranello alternando en lo más alto de la tabla.

Franco Colapinto
Franco Colapinto,

Franco Colapinto,

¿Cómo sigue la actividad en Mónaco?

La actividad en Mónaco continuará este viernes con la segunda práctica libre a las 12:00 (Argentina). Luego, el sábado se disputará la FP3 a las 07:30 y la clasificación a las 11:00. El domingo será el turno de la carrera a 78 vueltas desde las 10:00 (hora argentina), con transmisión para Latinoamérica a través de Fox Sports, Disney+ y F1TV, entre otras señales internacionales.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto regresa a la Fórmula 1: cronograma y cómo seguir el GP de Canadá en vivo

Conmoción en la Fórmula 1: Alain Prost fue golpeado y asaltado en su casa de Suiza

Franco Colapinto logró su mejor posición histórica en la F1: terminó 6° en el GP de Canadá

Mundial 2026: las nuevas reglas que marcarán un antes y un después en el fútbol

La selección argentina jugará un amistoso vs Honduras antes del Mundial: día, hora y formaciones

Lo que se lee ahora
Imagen generada con IA video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy visita a Atlanta en un partido clave por la punta: horario, árbitro y bajas

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Diego Barro. video
Deportes.

Diego Barro tiene 52 años, es abuelo y es el jugador más longevo de la Liga Jujeña

Desgarrador pedido de justicia por Yamila, la mujer que murió en el Hospital Snopek video
Jujuy.

Desgarrador pedido de justicia por Yamila, la mujer que murió en el Hospital Snopek

Indio Solari. video
País.

Murió el Indio Solari a los 77 años

Murió el Indio Solari a los 77 años: conmoción en el rock argentino. video
Personas.

Las 69 frases más icónicas del Indio Solari

Maxicomodín.
Jujuy.

Comodín y Maxicomodín lanzan la mejor promoción del año: 36 motos, 30 smart tv y premios durante más de un año

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel