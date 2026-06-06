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6 de junio de 2026 - 12:57
Deportes.

Franco Colapinto largará 14° en el Gran Premio de Mónaco y buscará avanzar en una carrera clave

Franco Colapinto largará 14° en el GP de Mónaco tras quedar fuera de la Q3. El argentino buscará avanzar en un circuito donde adelantar es difícil.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Franco Colapinto largará 14° en el Gran Premio de Mónaco

Franco Colapinto largará 14° en el Gran Premio de Mónaco

El piloto argentino Franco Colapinto partirá desde la 14ª posición en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 luego de quedar eliminado en la segunda tanda de clasificación (Q2). El representante de Alpine no logró acceder a la definición por la pole position y afrontará un exigente desafío en uno de los circuitos más difíciles para realizar sobrepasos.

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Franco Colapinto en Mónaco
Franco Colapinto en Mónaco

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Una clasificación ajustada

Colapinto registró un tiempo de 1:13.995 en la Q2, quedando a apenas 0.233 segundos del corte que le hubiera permitido avanzar a la Q3.

El argentino estuvo cerca de meterse entre los diez mejores, pero no consiguió encontrar el rendimiento necesario en una sesión donde las diferencias fueron mínimas entre varios competidores.

Tras finalizar la clasificación, el piloto reconoció que todavía no logra sentirse plenamente cómodo con el comportamiento del monoplaza.

“No me siento cómodo ni con confianza. Dimos un pasito, pero en una pista como Mónaco, cuando no tenés esa confianza, se complica”, expresó luego de la jornada.

Alpine mostró dos realidades

Mientras Colapinto quedó fuera de la lucha por la pole, su compañero de equipo, Pierre Gasly, logró avanzar a la Q3 y largará desde la novena posición.

La diferencia entre ambos fue de apenas unas décimas, aunque suficientes para que el francés consiguiera un lugar entre los diez mejores de la clasificación.

Ahora, el equipo Alpine buscará aprovechar ambas estrategias para sumar puntos importantes en la zona media del campeonato.

Antonelli sorprendió con la pole position

La gran figura de la clasificación fue el joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, quien logró quedarse con la pole position al marcar un tiempo de 1:12.051.

El representante de Mercedes superó por apenas 0.043 segundos al neerlandés Max Verstappen, en una de las sesiones más disputadas de la temporada.

Detrás de ellos se ubicó Lewis Hamilton con Ferrari, mientras que el local Charles Leclerc partirá cuarto tras sufrir un incidente en su último intento de vuelta rápida.

Una carrera donde será difícil adelantar

El trazado callejero de Mónaco es considerado uno de los más complejos del calendario para realizar maniobras de adelantamiento, por lo que la posición de partida suele tener una importancia decisiva.

En ese contexto, Colapinto necesitará una estrategia acertada, una buena gestión de neumáticos y aprovechar cualquier incidente o ingreso del auto de seguridad para avanzar posiciones.

Con la misión de acercarse a la zona de puntos, el argentino afrontará una carrera que puede resultar determinante para seguir ganando experiencia y consolidarse dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.

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