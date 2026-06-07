Colapinto terminó 15° en una accidentada carrera en las calles de Mónaco

La sexta fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 ofreció una carrera cargada de incidentes en el tradicional circuito callejero de Mónaco. En ese contexto, Franco Colapinto cruzó la meta en la decimoquinta posición , mientras que Kimi Antonelli volvió a quedarse con el triunfo.

Deportes. Franco Colapinto largará 14° en el Gran Premio de Mónaco y buscará avanzar en una carrera clave

Franco Colapinto concluyó en el puesto 15 del Gran Premio de Mónaco , una prueba que estuvo marcada por múltiples inconvenientes mecánicos, sanciones y abandonos que alteraron el desarrollo normal de la competencia.

El piloto argentino logró completar la carrera a bordo de su Alpine , aunque una penalización durante una de sus detenciones en boxes condicionó sus posibilidades de avanzar en el clasificador final.

La victoria fue para Kimi Antonelli , quien continúa atravesando un gran momento en la temporada y volvió a imponerse con autoridad. Detrás del piloto de Mercedes finalizaron Lewis Hamilton, con Ferrari, e Isack Hadjar, representante de Red Bull.

La competencia comenzó con una incidencia inesperada cuando uno de los candidatos al título quedó fuera de carrera apenas iniciada la prueba debido a una falla mecánica. Con el paso de las vueltas también se produjeron otros abandonos por problemas técnicos, situación que obligó a varios equipos a replantear sus estrategias.

Además de las deserciones, la jornada estuvo marcada por distintas sanciones aplicadas a pilotos que infringieron las normas en el sector de boxes, lo que generó modificaciones en las posiciones finales.

En medio de un escenario complejo y cambiante, Colapinto consiguió completar todas las vueltas previstas y sumar una nueva experiencia en uno de los circuitos más exigentes y emblemáticos del calendario de la Fórmula 1.

El campeonato continuará en las próximas semanas con una nueva fecha, donde el argentino buscará mejorar su rendimiento y acercarse a la zona de puntos.