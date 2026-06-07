La sexta fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 ofreció una carrera cargada de incidentes en el tradicional circuito callejero de Mónaco. En ese contexto, Franco Colapinto cruzó la meta en la decimoquinta posición, mientras que Kimi Antonelli volvió a quedarse con el triunfo.
Colapinto terminó 15° en una accidentada carrera en las calles de Mónaco
Franco Colapinto concluyó en el puesto 15 del Gran Premio de Mónaco, una prueba que estuvo marcada por múltiples inconvenientes mecánicos, sanciones y abandonos que alteraron el desarrollo normal de la competencia.
El piloto argentino logró completar la carrera a bordo de su Alpine, aunque una penalización durante una de sus detenciones en boxes condicionó sus posibilidades de avanzar en el clasificador final.
La victoria fue para Kimi Antonelli, quien continúa atravesando un gran momento en la temporada y volvió a imponerse con autoridad. Detrás del piloto de Mercedes finalizaron Lewis Hamilton, con Ferrari, e Isack Hadjar, representante de Red Bull.
La competencia comenzó con una incidencia inesperada cuando uno de los candidatos al título quedó fuera de carrera apenas iniciada la prueba debido a una falla mecánica. Con el paso de las vueltas también se produjeron otros abandonos por problemas técnicos, situación que obligó a varios equipos a replantear sus estrategias.
Además de las deserciones, la jornada estuvo marcada por distintas sanciones aplicadas a pilotos que infringieron las normas en el sector de boxes, lo que generó modificaciones en las posiciones finales.
En medio de un escenario complejo y cambiante, Colapinto consiguió completar todas las vueltas previstas y sumar una nueva experiencia en uno de los circuitos más exigentes y emblemáticos del calendario de la Fórmula 1.
El campeonato continuará en las próximas semanas con una nueva fecha, donde el argentino buscará mejorar su rendimiento y acercarse a la zona de puntos.
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