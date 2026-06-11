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11 de junio de 2026 - 11:25
Deportes.

Un Colapinto que vuela en las pistas: ¿qué cambió en Alpine que hace que todos lo miren?

Todo argentino que sigue el mundo de las carreras de autos y, más específicamente, a la Fórmula 1, sabe que Franco Colapinto está dando para hablar en esta temporada. El joven pilarense ya no se conforma con estar al fondo de la grilla; ha venido a por toda de la mano de Alpine, que solo quiere verlo brillar (y, por supuesto, sumar muchos puntos). Pero, ¿a qué se debe este cambio en el rendimiento de este piloto?

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Franco Colapinto

A continuación, analizaremos cuáles son las claves en este cambio y cómo es que su nombre dejó de pasar desapercibido y pasó a ser uno de los que más hace ruido en los búnkeres de las casas de apuestas f1 tanto nacionales como internacionales.

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Entre crecimiento y talento puro

Sin duda alguna, si algo define la campaña actual de Colapinto es la consistencia. Mientras que otros competidores de renombre han sufrido altibajos debido a la complejidad de los nuevos paquetes aerodinámicos, Franco ha logrado una marca histórica: acumula un total de 22 Grandes Premios consecutivos viendo la bandera a cuadros, una regularidad asombrosa que se extiende desde sus categorías formativas hasta la máxima exigencia actual.

Tras su reciente e impecable sexto puesto en el Gran Premio de Canadá 2026, donde sumó ocho puntos vitales para el equipo francés, Colapinto se ubica sólidamente en la undécima posición del campeonato mundial de pilotos, sumando un total de 15 unidades en lo que va del calendario.

Lo más impresionante no es solo el número, sino a quién ha superado en pista: nombres consagrados como Carlos Sainz Jr. y el experimentado Alex Albon aparecen actualmente por debajo de él en la tabla general de la temporada.

Y si hablamos de predicciones... ¿por qué todos miran al 43?

En el universo de las apuestas deportivas, la F1 solía ser predecible: las jugadas fuertes se concentraban en el ganador de la carrera (usualmente Red Bull o Mercedes). Sin embargo, la llegada del pilarense ha movido la aguja en mercados que antes eran completamente marginales.

  • Es verdad que las cuotas por Colapinto entrando en el Top 10 han caído drásticamente en las principales plataformas online. Lo que al inicio del año pagaba hasta 4.50 por cada peso apostado, hoy ronda el 1.80. Los apostadores ven en él una "inversión segura" debido a su bajísima tasa de abandono de carrera.
  • Otro aspecto a tener en cuenta es que, en los enfrentamientos directos que proponen las casas de apuestas contra pilotos de la zona media, como Liam Lawson u Oliver Bearman, Colapinto es ahora el favorito indiscutido. Su notable capacidad para remontar los domingos lo convierte en el rival a evitar.
  • ¿Sabías que existe un mercado específico basado en qué pilotos lograrán cruzar la meta? Así es; y Franco lidera las probabilidades estadísticas en este segmento, siendo calificado por los algoritmos como el corredor con menor riesgo de colisión o falla mecánica reportada por error humano.

Dato clave para el apostador: En lo que va de 2026, apostar por la opción "Colapinto termina la carrera" ha tenido una efectividad perfecta. Es un dato estadístico brutal que las casas de apuestas ya están ajustando para proteger sus márgenes de ganancia.

Pero... ¿cuáles son las causas de este "salto de calidad"?

¿Cómo pasó de ser un reemplazo de emergencia a transformarse en la prioridad de Alpine y el gran acierto de Flavio Briatore? Hay tres factores técnicos y psicológicos fundamentales que explican este presente dorado:

#1 La madia de las ruedas más maduras

En sus inicios, Franco solía ser agresivo al extremo, lo que a menudo penalizaba su ritmo en las vueltas finales. Esta temporada, su "sensibilidad técnica" (comparada por expertos internacionales con las mejores épocas de Carlos Reutemann) le ha permitido estirar la vida útil de los compuestos más duros.

Esto facilita estrategias de una sola parada que lo han catapultado con éxito desde el fondo de la grilla directo hacia la zona de puntos.

#2 Con la mira en el monoplaza Alpine A526

A diferencia del año anterior, donde le costó acomodarse a un chasis que nació con defectos de equilibrio, la pretemporada completa de 2026 le permitió trabajar mano a mano con los ingenieros de Enstone. Hoy, el coche se siente como una extensión de sus manos, respondiendo de manera óptima especialmente en los exigentes circuitos urbanos y en las curvas de alta velocidad.

#3 Sin dudas, Briatore tiene un papel clave

La llegada de Flavio Briatore como asesor de Alpine ha blindado a Colapinto frente a las críticas de la prensa europea.

El magnate italiano ha declarado públicamente que "Franco tiene el talento para ser uno de los mejores", otorgándole una confianza política dentro del box que se traduce en prioridad para las mejoras técnicas sobre su compañero de equipo.

Un futuro a pura velocidad

Con todo esto, se puede decir que el calendario de la F1 se encamina ahora hacia la etapa europea, un terreno donde Franco ya sabe lo que es ganar en las categorías de ascenso. Si mantiene este ritmo constante de puntuación y fiabilidad absoluta, el objetivo de Alpine de terminar como la quinta fuerza de constructores estará completamente al alcance de la mano. Franco Colapinto no es solo un piloto rápido con el carisma que enloquece a los fanáticos argentinos; es un estratega que entiende a la perfección que para ganar, primero hay que llegar. Y él, hasta ahora, viene cumpliendo su palabra al pie de la letra.

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