Crisis en la FIFA: renunció un aliado de Infantino y cuestionó su plan para el Mundial

La FIFA quedó envuelta en una situación de tensión que continúa desarrollándose en estas horas luego de que se conociera una propuesta impulsada por Gianni Infantino para transferir parte de los derechos comerciales de las Copas del Mundo a inversores privados.

Poco después de esa revelación, Carlos Cordeiro , uno de los colaboradores más cercanos del presidente del máximo organismo del fútbol internacional , decidió apartarse de su cargo y publicó una carta en la que explicó los motivos de su salida con duras críticas .

“Como asesor principal del presidente de la FIFA, exbanquero y aficionado al fútbol de toda la vida, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación en la Copa Mundial. Quiero dejarlo claro: no tuve ninguna participación en esta propuesta y me opongo a ella de forma inequívoca. Es un mal acuerdo para las federaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este deporte ”, apuntó en su cuenta oficial de Linkedin, en base a lo replicado por la gencia AFP.

La influencia de Cordeiro dentro del círculo más cercano de Gianni Infantino quedó reflejada en un hecho puntual: integró la comitiva que acompañó al presidente de la FIFA durante un encuentro celebrado en la Casa Blanca en noviembre de 2025 .

En esa reunión participaron el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y quien en ese momento se desempeñaba como secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo que evidenció el lugar estratégico que ocupaba dentro de la conducción del organismo.

“El fútbol ha sido fundamental en mi vida y, tras más de 35 años en el sector bancario, comprendo tanto el valor de este activo como las consecuencias de ceder parte del mismo. Por eso debe rechazarse esta propuesta”, manifestó en la carta pública mediante la cual comunicó su renuncia Carlos Cordeiro, quien en septiembre de 2021 había sido designado oficialmente por la FIFA como “Asesor Principal de la FIFA para Estrategia y Gobernanza Global”, según había informado en ese momento el organismo internacional.

En el comunicado que difundió durante la madrugada del viernes, el dirigente destacó: “La FIFA ya tiene acceso a unos recursos financieros extraordinarios. La organización cuenta con miles de millones de dólares en reservas y no tiene deuda alguna. El propio presidente de la FIFA ha destacado los 15 000 millones de dólares de ingresos generados entre 2022 y 2026. Si las federaciones miembro consideran que se necesita una inversión adicional para desarrollar este deporte, la FIFA ya tiene la capacidad financiera para proporcionar ese apoyo a partir de sus recursos actuales. En este contexto, vender una participación permanente en el activo más valioso del fútbol para recaudar 4.2 mil millones de dólares no tiene mucho sentido. Es hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente”.

En otro pasaje de su comunicado, hizo referencia al asunto que actualmente concentra la atención en la cúpula dirigencial del fútbol internacional: “Ese éxito económico no fue casual. Lo lograron profesionales del fútbol con amplia experiencia que batieron los récords comerciales de la FIFA. Sin embargo, a pesar de esos logros, ahora se le pide a la FIFA que crea que se necesitan inversores externos para generar un mayor valor. No acepto esa propuesta. Las personas que construyeron este éxito ya han demostrado que la FIFA cuenta con la experiencia necesaria para seguir haciendo crecer tanto el deporte como su futuro comercial”.

¿Quién es Casrlos Cordeiro?

La trayectoria de Cordeiro en el ámbito futbolístico estuvo vinculada con el proceso de “reestructuración de la Federación de Fútbol de Estados Unidos”, tal como había señalado la FIFA en aquel momento. Su participación dentro de la entidad comenzó en 2007, cuando asumió como miembro independiente de la Junta Directiva, y posteriormente alcanzó el cargo de presidente de la Federación estadounidense de fútbol, función que desempeñó entre 2018 y 2020.

Justamente en 2018, Cordeiro tuvo una participación decisiva en el impulso de la propuesta conjunta presentada por Estados Unidos, Canadá y México para quedarse con la organización del Mundial 2026, torneo que acaba de finalizar. Dentro de su recorrido en cargos institucionales, también se destaca su incorporación al Consejo de la Concacaf en 2017 y su integración al “FIFA Football Stakeholders Committee”, organismo del que formó parte hasta 2021.

Al momento de anunciar su incorporación al organismo, Gianni Infantino había destacado a Cordeiro como una “persona idónea para asesorarnos en la modernización de nuestro marco regulatorio y en el crecimiento del deporte”. Cinco años después de aquella designación, Cordeiro resolvió abandonar su función en un escenario marcado por la crisis política más significativa que atraviesa la gestión del presidente de la FIFA.

“Lo más preocupante de todo es la falta de respuestas a preguntas fundamentales. ¿Por qué este acuerdo? ¿Por qué ahora? ¿Qué mecanismos de supervisión existen? ¿Quién se beneficia? ¿Hubo un proceso competitivo? ¿Qué sistema de gobernanza se establecerá? ¿Qué obtendrán en última instancia los inversores y a qué coste para el **fútbol?“, planteó en su texto de renuncia.