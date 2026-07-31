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31 de julio de 2026 - 12:16
Deportes.

Atlético Tucumán golpeó a Central Córdoba y amargó el estreno de Eduardo Domínguez

El Decano se impuso en Santiago del Estero, sumó su primera victoria en el Torneo Clausura y dejó al Ferroviario con dos derrotas consecutivas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Atlético Tucumán golpeó a Central Córdoba y amargó el estreno de Eduardo Domínguez.

Atlético Tucumán golpeó a Central Córdoba y amargó el estreno de Eduardo Domínguez.

En el estadio Madre de Ciudades, Atlético Tucumán consiguió una victoria frente a Central Córdoba gracias a una destacada actuación de El Loco Díaz, autor de los dos goles del encuentro. El debut de Domínguez como entrenador del conjunto santiagueño no tuvo el resultado esperado y el equipo sufrió su segunda derrota consecutiva.

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Por su parte, el Decano sumó su primer triunfo en el Torneo Clausura. En el último turno de la segunda jornada del Torneo Clausura, se midieron Central Córdoba y Atlético Tucumán con la necesidad de conseguir su primera victoria en el certamen.

Ambos equipos llegaban al encuentro sin triunfos tras la fecha inicial, aunque la principal expectativa estaba puesta en el estreno de Domínguez al frente del conjunto santiagueño. El ex defensor había sido anunciado oficialmente como nuevo entrenador durante la semana previa.

Leandro Díaz, el autor del gol de Atlético Tucumán

El partido comenzó con aproximaciones de ambos equipos mediante jugadas aéreas, aunque sin demasiado peligro. La oportunidad más nítida estuvo en la cabeza de Ramiro Ruíz Rodríguez, quien conectó un remate de frente al arco. Además, Iacobellis obligó a Ingolotti a intervenir con una gran atajada durante la primera mitad.

En el complemento, Ruíz Rodríguez fue clave al asistir a Leandro Díaz, quien aprovechó la pelota bajada por su compañero para superar a Javier Vallejos y abrir el marcador a los 18 minutos.

Ya en tiempo agregado, una salida larga de Luis Ingolotti generó la segunda conquista. Un error en el cálculo de Mansilla dejó la pelota servida para el delantero, que definió de manera magistral tras el pique y selló el 2-0 definitivo, resultado que terminó opacando el estreno de Domínguez como técnico.

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