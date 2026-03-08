Error de Alpine sanciona a Colapinto en el GP de Australia

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto 14 del Gran Premio de Australia luego de recibir una sanción provocada por un error de procedimiento de su equipo, Alpine F1 Team, durante la largada del GP de Australia de la Formula 1 .

La escudería reconoció públicamente la equivocación tras la carrera . El director deportivo, Steve Nielsen, explicó que el incidente ocurrió en la grilla cuando el monoplaza del argentino fue empujado después de que se activara la señal de 15 segundos previa a la vuelta de formación.

Según el reglamento de la Formula 1, una vez emitida esa señal ningún miembro del equipo puede mantener contacto con el vehículo . La infracción obliga a largar desde boxes y puede derivar en una penalización de Stop-and-Go.

El piloto argentino fue el encargado de salir a pista desde el inicio de la sesión matinal.

Los comisarios detectaron la maniobra cuando la carrera ya estaba en marcha y aplicaron la sanción que relegó a Colapinto al último lugar en los primeros giros. A partir de allí, el piloto argentino debió remontar posiciones y finalmente cruzó la bandera a cuadros en el puesto 14.

La explicación del equipo

Tras la competencia, Nielsen reconoció el error del equipo y aseguró que se trató de una falla en el procedimiento.

“Hay una regla, no es nueva, que establece que no se puede trabajar en el auto después de los 15 segundos antes del inicio de la vuelta de formación”, explicó.

El directivo también señaló que la infracción ocurrió por apenas unos segundos y que el equipo asumirá la responsabilidad sin señalar culpables individuales. “Fue un error de procedimiento. Aprenderemos de esto, lo corregiremos y no volverá a ocurrir”, sostuvo.

Respaldo a Colapinto

Más allá del incidente, desde Alpine destacaron el desempeño del piloto argentino durante la carrera. “Más allá del error que derivó en la penalización, no creo que Franco haya cometido errores”, afirmó Nielsen.

La sanción condicionó la estrategia del equipo y limitó las posibilidades de sumar puntos en la carrera australiana. De todos modos, en Alpine aseguraron que revisarán sus protocolos internos para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Para Colapinto, la competencia representó una nueva oportunidad de sumar experiencia en la categoría y continuar su adaptación mientras el equipo busca mejorar su rendimiento en las próximas fechas del campeonato.