domingo 08 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de marzo de 2026 - 10:36
Formula 1.

Error de Alpine sanciona a Colapinto en el GP de Australia

El equipo reconoció una falla de procedimiento en la largada que provocó una penalización al argentino en el GP de Australia, quedando en el puesto 14.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Franco Colapinto fue penalizado y terminó en el puesto 14

Franco Colapinto fue penalizado y terminó en el puesto 14

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto 14 del Gran Premio de Australia luego de recibir una sanción provocada por un error de procedimiento de su equipo, Alpine F1 Team, durante la largada del GP de Australia de la Formula 1.

Lee además
Franco Colapinto marcó el segundo mejor tiempo en un entrenamiento en el circuito de Barcelona.
Automovilismo.

Franco Colapinto se destacó y quedó segundo en los ensayos de Alpine en Barcelona
Franco Colapinto, previo al Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 que inicia por estos días
Automovilismo.

Franco Colapinto se divierte en la previa del inicio de la temporada de Fórmula 1: confesiones, fobias y Messi

La escudería reconoció públicamente la equivocación tras la carrera. El director deportivo, Steve Nielsen, explicó que el incidente ocurrió en la grilla cuando el monoplaza del argentino fue empujado después de que se activara la señal de 15 segundos previa a la vuelta de formación.

El piloto argentino fue el encargado de salir a pista desde el inicio de la sesión matinal.
Franco Colapinto recibi&oacute; una penalizaci&oacute;n

Franco Colapinto recibió una penalización

Según el reglamento de la Formula 1, una vez emitida esa señal ningún miembro del equipo puede mantener contacto con el vehículo. La infracción obliga a largar desde boxes y puede derivar en una penalización de Stop-and-Go.

Los comisarios detectaron la maniobra cuando la carrera ya estaba en marcha y aplicaron la sanción que relegó a Colapinto al último lugar en los primeros giros. A partir de allí, el piloto argentino debió remontar posiciones y finalmente cruzó la bandera a cuadros en el puesto 14.

COLAPINTO2
Franco Colapinto

Franco Colapinto

La explicación del equipo

Tras la competencia, Nielsen reconoció el error del equipo y aseguró que se trató de una falla en el procedimiento.

“Hay una regla, no es nueva, que establece que no se puede trabajar en el auto después de los 15 segundos antes del inicio de la vuelta de formación”, explicó.

El directivo también señaló que la infracción ocurrió por apenas unos segundos y que el equipo asumirá la responsabilidad sin señalar culpables individuales. “Fue un error de procedimiento. Aprenderemos de esto, lo corregiremos y no volverá a ocurrir”, sostuvo.

Respaldo a Colapinto

Más allá del incidente, desde Alpine destacaron el desempeño del piloto argentino durante la carrera. “Más allá del error que derivó en la penalización, no creo que Franco haya cometido errores”, afirmó Nielsen.

La sanción condicionó la estrategia del equipo y limitó las posibilidades de sumar puntos en la carrera australiana. De todos modos, en Alpine aseguraron que revisarán sus protocolos internos para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Para Colapinto, la competencia representó una nueva oportunidad de sumar experiencia en la categoría y continuar su adaptación mientras el equipo busca mejorar su rendimiento en las próximas fechas del campeonato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SoyTendencias/status/2030525467464241375?s=20&partner=&hide_thread=false

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto se destacó y quedó segundo en los ensayos de Alpine en Barcelona

Franco Colapinto se divierte en la previa del inicio de la temporada de Fórmula 1: confesiones, fobias y Messi

A qué hora corre Franco Colapinto en la Fórmula 1

Colapinto quedó 18° en la segunda práctica del GP de Australia

Paro en el fútbol argentino: cuándo vuelve la actividad

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet ganó un partido ajustado ante Santa Paula y festejó en el estadio Federación
Deportes.

Jujuy Básquet ganó un partido ajustado ante Santa Paula y festejó en el estadio Federación

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Escudo de las Américas
Acuerdo.

Qué es el "Escudo de las Américas" y qué países integran la nueva alianza regional

Incertidumbre por el debut de Coudet en River
Fútbol.

Incertidumbre por el debut de Coudet en River

La Quiaca: Hallaron tres camionetas con más de 1.700 kilos de hojas de coca en la frontera
Secuestro.

La Quiaca: Hallaron tres camionetas con más de 1.700 kilos de hojas de coca en la frontera

La Justicia sobreseyó al ex gobernador Eduardo Fellner en la Megacausa
Jujuy.

La Justicia sobreseyó al ex gobernador Eduardo Fellner, Raúl Jorge y otros ex funcionarios en la Megacausa

Milei firmó una alianza con Trump y 12 países de América Latinacontra el narcotráfico
Poliítica.

Milei firmó una alianza con Trump y 12 países de América Latina contra el narcotráfico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel