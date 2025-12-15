Jujuy Básquet cayó ante Fusión Riojana en tiempo suplementario

Jujuy Básquet no logró cerrar un partido intenso y cayó 103-94 ante Fusión Riojana en tiempo suplementario , en un encuentro correspondiente a la décima fecha de LaLiga Argentina. El cruce se disputó en el estadio La Caldera Verde y marcó el inicio de la gira jujeña por tierras riojanas.

El equipo local se quedó con la victoria tras un suplementario favorable, luego de un desarrollo parejo durante los cuarenta minutos reglamentarios. Juan Abeiro resultó el máximo anotador del partido con 24 puntos y 9 rebotes, mientras que Mateo Beigier aportó 23 unidades. En Jujuy Básquet, Ramiro Stehli cerró su planilla con 20 puntos.

Desde el inicio, Fusión Riojana marcó el ritmo del juego. Con posesiones largas y juego interno, el conjunto riojano buscó lastimar cerca del aro. Abeiro se mostró firme en la pintura y Beigier aportó movilidad para abrir espacios.

Jujuy Básquet mostró dificultades en los primeros minutos para frenar el avance local, aunque se mantuvo en partido gracias a una defensa ordenada. El primer cuarto cerró con diferencia corta, pero con mejores sensaciones para el equipo dirigido por Mario Vildoza.

Reacción jujeña y paridad antes del descanso

En el segundo parcial, el conjunto jujeño ajustó marcas y encontró mayor fluidez en ataque. Stehli ganó protagonismo y el equipo sumó puntos desde la línea de libres, lo que permitió emparejar el marcador.

Fusión perdió solidez defensiva y sufrió algunas imprecisiones en la salida. Jujuy aprovechó ese pasaje y pasó al frente, para irse al descanso largo con una ventaja mínima que reflejó el equilibrio del trámite.

Un tercer cuarto de ida y vuelta

El regreso al parquet mostró un desarrollo parejo. Ambos equipos alternaron aciertos y errores, sin lograr una diferencia clara. Fusión sumó variantes desde el banco y encontró respuestas con rotación corta.

Jujuy sostuvo su estructura defensiva y combinó ataques rápidos con posesiones más largas. El tablero reflejó la paridad y dejó el partido abierto para el tramo final.

Final cambiante y definición en suplementario

En el último cuarto, Jujuy Básquet alcanzó una diferencia de ocho puntos gracias a su efectividad desde el perímetro. Sin embargo, Fusión reaccionó con presión alta y recuperaciones clave.

Beigier lideró la remontada y Abeiro volvió a pesar en la zona pintada. El local igualó el marcador en los minutos finales y forzó el tiempo suplementario ante un cierre cargado de tensión.

En los cinco minutos extra, Fusión Riojana impuso su juego. La defensa local redujo los espacios y limitó las opciones ofensivas de Jujuy, que perdió claridad. Con un parcial de 11-2, el equipo riojano selló el triunfo por 103-94.

El encuentro marcó el último partido del año para Fusión Riojana, que cerró su temporada con una victoria en casa. Para Jujuy Básquet, el duelo significó el inicio de su gira por La Rioja.

El equipo jujeño afronta su próximo compromiso el martes ante Amancay, en continuidad de la competencia por LaLiga Argentina.