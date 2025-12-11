jueves 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 - 07:27
Liga Argentina.

Jujuy Básquet recibe este jueves a Colón de Santa Fe: horario y entradas

Este jueves Jujuy Básquet enfrentará en el Estadio Federación a Colón de Santa Fe por la novena fecha por la Conferencia Norte de la Liga Argentina.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
jujuy basquet 2025

Jujuy Básquet quiere cerrar el año de local con una alegría. Este jueves recibe a Colón de Santa Fe desde las 21.30 en partido correspondiente a la novena fecha por la Conferencia Norte de La Liga Argentina con el control de Sebastián Vasallo, Alejandro Costa y Román Guantay como Comisionado Técnico.

Previa de Jujuy Básquet vs Colón de Santa Fe

Los "cóndores" llegan de vencer a Bochas Sport en Colonia Caroya cerrando una gira de visitante que dentro de los resultados.

Por eso Ramiro Stehli reconoció que "el último partido ayudó un poco a levantar lo que fue la gira". Sobre esto, el jugador resaltó: "Ganar nos dio confianza y estamos ansiosos de salir a la cancha y volver a sumar sobre todo en casa".

jujuy basquet

El escolta de Jujuy Básquet dijo: "Venimos de una gira complicada, Córdoba siempre es duro, pero se terminó con saldo positivo porque partido a partido fuimos arreglando errores que tuvimos, por ese lado contento por el equipo, se va mejorando", no obstante contó que "siempre es lindo terminar ganando, hubiese sido mejor quizás llevarnos un triunfo más, pero es positivo, la verdad que el equipo se fue desenvolviendo bien".

Consultado sobre los picos que tiene el equipo durante los partidos, el jugador oriundo de El Talar, provincia de Buenos Aires, explicó: "Es algo que estamos mejorando, esta liga es así, son muchos partidos juntos que nos tocaron, no hay un equipo que sea regular, tiene mucho de scouting, hay muchas cosas para analizar, creo que poco a poco vamos resolviendo situaciones cada vez más rápido, estamos siendo cada vez más fuertes en defensa y eso es lo positivo", opinó Ramiro Stehli.

jujuy basquet 2025 (1)

Entradas para Jujuy Básquet vs Colón

Este jueves en el horario de 10 a 14 hs y de 18 a 22 hs, se venderán las entradas presenciales en boleterías del Estadio Federación. Los montos de las entradas son los siguientes:

  • Preferencial: 8 mil pesos
  • Plateas: 15 mil pesos
  • Palco sur 16 mil pesos
  • Palco norte 18 mil pesos
  • Campo de juego 20 mil pesos

Las entradas se pueden abonar en efectivo, tarjeta de débito, crédito o transferencia. Además, quienes deseen pueden adquirir sus tickets de forma virtual ingresando al siguiente link -hacer click aquí-.

Plantel Gimnasia de Jujuy
Mercado.

Gimnasia de Jujuy oficializó la lista de futbolistas que seguirán en el plantel 2026

Por  Gabriela Bernasconi

