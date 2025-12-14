domingo 14 de diciembre de 2025

14 de diciembre de 2025 - 11:14
Para extender la racha.

Jujuy Básquet cierra el año: visita a la Fusión en La Rioja

Desde las 21.30, el conjunto dirigido por Guillermo Tasso visita a Fusión Riojana por la décima fecha de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet

Por  Agustín Weibel
Envalentonado por dos triunfos consecutivos y con una identidad de juego en crecimiento, Jujuy Básquet afronta esta noche un nuevo desafío en condición de visitante. El equipo jujeño se mide ante Fusión Riojana en el estadio riojano, con arbitraje de Sergio Tarifeño y Martín Pietromonaco, mientras que Roberto Smith será el Comisionado Técnico.

Los “cóndores” llegan fortalecidos tras vencer a Bochas Sport en Córdoba y cerrar el año como local con una sólida victoria frente a Colón de Santa Fe. Esa seguidilla positiva alimenta el objetivo de sumar nuevamente en esta gira que continuará el martes ante Amancay, también en La Rioja.

En la previa, el entrenador Guillermo Tasso analizó el compromiso y remarcó las diferencias entre los rivales de la provincia vecina: “Son dos equipos de cuidar, son diferentes estilos, un estilo más seteado el de Amancay, el otro un poco más vertiginoso, que es el que por ahí nos puede poner un poco en aprietos”.

Más allá del análisis del rival, el DT fue claro respecto al enfoque de su equipo: “Nosotros ya tenemos por dónde ir en La Rioja, vamos a trabajar para eso”, y añadió: “Tenemos que ir y hacer nuestro básquet, trabajar cada partido como lo venimos haciendo”.

jujuy basquet 2025 (1)

Tasso también destacó la fortaleza colectiva del plantel, especialmente en el cierre del último partido, donde debió rearmar el equipo por las ausencias de Bruno Conti y Juan Marini: “Este equipo está armado para eso, para que al que le toca entrar, tiene que rendir. Me pone muy contento porque aparecieron diferentes actores en distintos momentos”.

Consultado sobre los errores no forzados, el entrenador reconoció su existencia pero restó preocupación: “El equipo está muy bien para reponerse en esos errores”, y valoró especialmente “la actitud y el temple que tiene para volver de esos errores”, un aspecto que considera clave en la evolución del equipo en esta fase de la competencia.

Con la intención de cerrar esta etapa con resultados positivos, Jujuy Básquet buscará esta noche sostener su crecimiento y extender su buen momento en la Liga Argentina 2025/26.

