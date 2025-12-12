Jujuy Básquet venció 96-83 a Colón de Santa Fe en el último partido de local

Jujuy Básquet se impuso 96-83 ante Colón de Santa Fe en partido correspondiente a la novena fecha de la Conferencia Norte de la Liga Argentina y cerró el año de local con una alegría ante su gente. El progresivo fue: 26-21, 57-48, 70-66 y 96-83.

El encuentro se jugó en el Estadio Federación y fue controlado por Sebastián Vasallo, Alejandro Costa y Román Guantay como Comisionado Técnico.

A lo largo de cada uno de los periodos todo fue parejo, cada vez que los “cóndores” sacaban una ventaja leve, el “sabalero” acortaba distancia, sobre todo con el empuje y goleo de Paulo Feder Ponce, el máximo anotador de la noche con 27 puntos.

Pero el local siempre terminó cerrando mucho mejor los cuartos. En el primero, acelero sobre el final con Conti en la conducción y las transiciones rápidas que terminaron en cesta partiendo al primer descanso corto 26-21.

En el segundo chico, Guillermo Tasso puso en cancha a Santiago Ibarra y el ala pivot de a poco comenzó a calentar la mano con tiros desde el perímetro, estirando diferencias. Pero Colón no resignó su juego, otra vez con Feder Ponce, se puso en partido que terminó igualando con un triple Fernández. Pero otra vez Jujuy Básquet fue efectivo, se despegó en el marcador y terminó 57-48 el primer tiempo.

En el tercer parcial de entrada el local se puso en ventaja, pero Colón mantuvo la distancia, con un parcial de 10-8, Leandro Spies, técnico de la visita pidió minuto, acomodó ideas y en el regreso, pudo mejorar el goleo, pero los locales seguían finos en la definición.

El tercer cuarto, el elenco santafesino acortó diferencias en el marcador más allá del inicio con un triple de Nesman. Conti con una falta antideportiva se fue del campo, el panorama parecía complicarse para los jujeños cuando restaban seis minutos para el final. La ventaja se sostenía, intercambiaron puntos y errores, pero en el final, dos tiros certeros desde el perímetro le dieron el aire suficiente a Jujuy Básquet para sellar la victoria 96-83.

Fue el último partido de los “cóndores” en casa, ya que cierra el año el próximo domingo visitando a Fusión Riojana y el martes ante Amancay.

Síntesis del partido

Jujuy Básquet 96: Inicial: Stehli (7-1t), Grytsak (9), Conti (17-2t), Fornes, Tarnowyk (15-1t). Ingresaron: Marini (2), Roveres (16), Roca (8-2t), Ibarra (16-4t), Nesman (6-2t). DT: Guillermo Tasso.

Colón de Santa Fe 83: Inicial: J. Fernández (15), B. Fernández (16-3t), González (8-2t), Feder Ponce (27-1t), Lozano (4). Ingresaron: Aldaz, Costa (7-1), Crespi (2), Chemez, Jaimes (4). DT: Leandro Spies.