jueves 04 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de diciembre de 2025 - 07:25
Liga Argentina.

Dura derrota de Jujuy Básquet ante Barrio Parque: este jueves sigue la gira por Córdoba

Barrio Parque le ganó en condición de local a Jujuy Básquet por 75 a 54 . Este jueves el conjunto jujeño seguirá la gira por Córdoba y visitará a Hindú Club.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Foto: Barrio Parque

Foto: Barrio Parque

Este miércoles en "El Teatro del Parque" de la provincia de Córdoba, Barrio Parque venció contundentemente a Jujuy Básquet por 75 a 54. De esta manera, el Verde sumó su tercera victoria en el campeonato, mientras que el equipo jujeño cayó luego de conseguir dos victorias consecutivas en la Liga Argentina.

Lee además
Jujuy Básquet - Liga Argentina
Liga Argentina.

Jujuy Básquet inicia la gira en Córdoba: este miércoles visita a Barrio Parque
Jujuy Básquet vs Huracán Las Heras - Foto: Jujuy Básquet
Liga Argentina.

Jujuy Básquet consiguió su primera victoria de local: en un partidazo le ganó a Huracán Las Heras

Juan Manuel Bejar con 16 puntos fue el goleador de Parque y del partido, mientras que Andriy Grytsak y Francisco Tarnowyk con 11 tantos, cada uno, fueron los máximos anotadores de los Cóndores.

Resumen de la derrota de Jujuy Básquet ante Barrio Parque

Un comienzo equilibrado, donde Parque hacía de su defensa la mejor herramienta de trabajo para edificar sus ofensivas, que lo llevaron a distanciarse de la visita. Sobre el final reaccionó el conjunto jujeño y por momentos llegó a empatar el marcador.

En el segundo parcial la intensidad de las marcas hizo perder efectividad a los dos equipos, el goleo fue bajo y el tiro externo no era virtud de ninguno.

image

En el reinicio del juego Parque siguió con la marca intensa, lo que permitía que pudiera tener salidas rápidas y mejores opciones ofensivas, para así llegar al final de ese tramo del juego con la diferencia máxima hasta ese momento, de 18 puntos.

En el capítulo final las situaciones del juego no cambiaron demasiado, ya que las defensas seguían trabajando mejor que los ataques, pero en ese marco Parque supo mantener la diferencia y cerrar un partido sin sobresaltos.

La próxima presentación del "Verde del Sur" será el domingo 7 de diciembre, visitando a Fusión Riojana, en la ciudad de La Rioja a la hora 21.30. En tanto, Jujuy Básquet jugará este jueves 4 de diciembre ante Hindú Club, en Córdoba y desde las 21.30 hs.

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy Básquet inicia la gira en Córdoba: este miércoles visita a Barrio Parque

Jujuy Básquet consiguió su primera victoria de local: en un partidazo le ganó a Huracán Las Heras

Jujuy Básquet recibe este viernes a Huracán Las Heras: horario y entradas

Jujuy Básquet ganó el clásico en Salta

Jujuy Básquet visita a Salta Basket en el clásico del norte: horario y detalles del partido

Lo que se lee ahora
Hernán Pellerano - Gimnasia de Jujuy
Mercado.

Hernán Pellerano habló de la llegada de Abel Argañaráz a Gimnasia de Jujuy y de otros refuerzos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Campaña solidaria para niños de la Puna.
Solidaridad.

Niños de la Puna que no se rinden, un largo camino para llegar a la escuela y el sueño de tener una bici

Pudo ser una tragedia en Salta: un camión derramó ácido y hubo fuga del material
Alarma.

Pudo ser una tragedia en Salta: un camión derramó ácido y hubo fuga del material

Crueldad animal: dos personas fueron condenadas a 6 meses de prisión condicional - Imagen ilustrativa 
Justicia.

Crueldad animal: dos personas fueron condenadas a 6 meses de prisión condicional en Jujuy

Laconmovedora peregrinación de un jujeño a la Virgen del Valle
Promesa y devoción.

Está en silla de ruedas, le robaron y peregrinó kilometros a la Virgen del Valle en Catamarca

Operativo de tránsito en Ciudad Cultural por la Cena Blanca 2025 (Archivo)
Viernes.

Cena Blanca 2025: cortes y desvíos de tránsito en Ciudad Cultural

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel