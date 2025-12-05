Jujuy Básquet sumó otra derrota en Córdoba: perdió ante Hindú Club

Jujuy Básquet no pudo en su visita con Hindú Club en Córdoba y cayó 89-84 en partido correspondiente a la séptima fecha de la Conferencia Norte de La Liga Argentina.
En el segundo partido de la gira por Córdoba, Jujuy Básquet perdió por muy poco ante Hindú Club. Conocé cuándo vuelven a jugar los cóndores.
En un duelo de necesitados, los parciales fueron: 22-20, 26-23, 20-25 y 21-16.
Hindú Club logró una victoria clave como local ante Jujuy Básquet y cortó su racha negativa en la Conferencia Norte. El equipo cordobés mostró mayor intensidad defensiva y aprovechó su efectividad exterior para dominar gran parte del partido.
Jujuy Básquet, que venía de una derrota en Córdoba ante Barrio Parque, fue encontrando ritmo con el correr de los minutos, especialmente a partir del juego interior y algunas transiciones rápidas que redujeron la diferencia antes del descanso.
Hindú respondió en el tercer cuarto, con presión alta, robos y ataques rápidos que le permitieron estirar la diferencia. En el cierre, la visita descontó con un alarmante parcial 8-0, aunque el local mantuvo la calma y definió con un triple clave y tiros libres en los segundos finales.
Este sábado desde las 21, Jujuy Básquet cierra la gira de visitante en Colonia Caroya frente a Bochas, con la necesidad de una victoria para volver a encaminarse.
