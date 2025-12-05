viernes 05 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025 - 07:32
Liga Argentina.

Jujuy Básquet sumó otra derrota en Córdoba: perdió ante Hindú Club

En el segundo partido de la gira por Córdoba, Jujuy Básquet perdió por muy poco ante Hindú Club. Conocé cuándo vuelven a jugar los cóndores.

Por  Gabriela Bernasconi
Jujuy basquet (2)

Jujuy Básquet no pudo en su visita con Hindú Club en Córdoba y cayó 89-84 en partido correspondiente a la séptima fecha de la Conferencia Norte de La Liga Argentina.

En un duelo de necesitados, los parciales fueron: 22-20, 26-23, 20-25 y 21-16.

Resumen del partido entre Hindú Club y Jujuy Básquet

Hindú Club logró una victoria clave como local ante Jujuy Básquet y cortó su racha negativa en la Conferencia Norte. El equipo cordobés mostró mayor intensidad defensiva y aprovechó su efectividad exterior para dominar gran parte del partido.

Jujuy basquet (1)

Hindú respondió en el tercer cuarto, con presión alta, robos y ataques rápidos que le permitieron estirar la diferencia. En el cierre, la visita descontó con un alarmante parcial 8-0, aunque el local mantuvo la calma y definió con un triple clave y tiros libres en los segundos finales.

Este sábado desde las 21, Jujuy Básquet cierra la gira de visitante en Colonia Caroya frente a Bochas, con la necesidad de una victoria para volver a encaminarse.

