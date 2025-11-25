martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 07:33
Liga Argentina.

Jujuy Básquet ganó el clásico en Salta

Jujuy Básquet superó 80 a 73 a Salta Basket y se quedó con el duelo regional con autoridad, puntería y personalidad.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Jujuy Básquet ganó el clásico en Salta.

Jujuy Básquet ganó el clásico en Salta.

El desarrollo del partido marcó un rasgo clave: Jujuy tuvo cabeza fría y mano caliente en los tramos de quiebre. Mientras Salta presionó y buscó ahogar el circuito de pases, el Cóndor se sostuvo en la efectividad de Stehli e Ibarra desde la línea de tres. La diferencia no radicó solo en los números finales, sino en la administración de cada parcial.

En el segundo y último cuarto el equipo jujeño fue superior. Allí rompió el ritmo salteño, logró frenar el empuje de Álvarez y manejó el marcador sin desesperarse. El liderazgo emocional dentro de la cancha colaboró para sostener la ventaja cuando el local apretó el acelerador.

En los clásicos el factor emocional suele pesar más que la pizarra. Jujuy entró con determinación y la mantuvo en cada cuarto. No se desconcentró tras el primer parcial adverso y mostró seguridad en el cierre. Esa estabilidad mental marcó una distancia que se notó en la cancha.

Salta intentó recuperarse con empuje y voluntad, y llegó a recortar de 12 a 5 puntos en el último tramo. Sin embargo, la visita no cedió. La pelota circuló sin apuro, se eligió bien cada tiro y la eficiencia hizo el resto.

Jujuy Básquet
Victoria de Jujuy Básquet ante Salta Basket.

Victoria de Jujuy Básquet ante Salta Basket.

La noche de los goleadores

Ramiro Stehli cerró el clásico con 24 puntos y fue el faro ofensivo. Santiago Ibarra acompañó con 21 y aportó triples claves para mantener la brecha. La presencia de Grytsak en los rebotes y la lectura de juego de Conti también fueron determinantes.

Para Salta, Nicolás Álvarez hizo un partidazo con 21 puntos, además de trabajo físico intenso bajo el aro. Hunter y Botta aportaron soluciones para mantener al local en partido, pero faltó precisión cuando Jujuy estiró la ventaja.

El próximo partido será el próximo viernes 28 de noviembre ante Huracán Las Heras en el Estadio Federación de Básquet.

