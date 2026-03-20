Una mujer quiso ayudar en un choque y terminó con golpes

Lo que comenzó como un intento de asistencia ante un choque vehicular terminó en una situación violenta y angustiante para una vecina del barrio Cuyaya. Cristina Sarapura relató que fue agredida físicamente cuando bajó de su auto junto a su marido para ayudar a las personas involucradas en un hecho vial ocurrido durante la madrugada del lunes.

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El episodio, según contó, ocurrió cerca de las 0.30 en la intersección de avenida Pachamama y Fuerza Aérea Argentina . Allí, un vehículo había protagonizado un siniestro en el que viajaban tres menores de edad y tres personas adultas . Cristina y su esposo decidieron acercarse para asistir, pero la situación cambió de manera repentina.

“ Nosotros con mi marido fuimos a asistir a un accidente y una de las personas, digamos, que estaba alcoholizada me propinó un golpe de puño y me noqueó ”, relató.

Cristina explicó que el hombre descendió del vehículo y comenzó a gritar. En medio de esa escena, recibió el golpe sin llegar siquiera a advertirlo. “ De repente el hombre se bajó y empezó a gritar, y en un momento yo no vi que vino el golpe de puño y bueno, caí al piso ”, contó.

La agresión fue directa al rostro. “En el ojo, sí”, respondió al ser consultada por el lugar del impacto. Luego explicó que, al caer, también sufrió otros golpes. “No, sino que al caer yo me golpeé parte del codo, o sea la rodilla y la cabeza”, señaló.

Según su testimonio, quedó inconsciente durante algunos instantes. “Sí, quedé inconsciente”, afirmó. Cuando reaccionó, volvió a pedir ayuda. “Cuando me desperté yo me levanté y volví a llamar al 911, que yo había llamado anteriormente, y ahí es donde aparecieron recién los policías”, relató.

La mujer aseguró que el agresor seguía en el lugar. “Sí, sí, seguía en el lugar. El hombre seguía gritando, por supuesto”, dijo.

Choque, ayuda y agresiones

Cristina sostuvo que su esposo también resultó agredido durante el episodio. “También lo golpeó a mi marido en el estómago”, contó. Explicó además que él atraviesa una situación de salud delicada. “Mi marido no logró hacer nada por lo que él estuvo hace poco en un ACV, entonces tampoco era que él se vaya a agarrar a los golpes con el hombre”, expresó.

"Estaba mi nene de 8 años y él vio todo lo que pasó” "Estaba mi nene de 8 años y él vio todo lo que pasó”

En el auto también estaba el hijo de ambos, de 8 años, que presenció toda la escena. “Sí, estaba mi nene de 8 años y él vio todo lo que pasó”, relató. Y agregó que el niño “se acercó al lugar donde yo estaba tirada”.

Tras el hecho, Cristina realizó la denuncia en la Seccional 63 de Alto Comedero. Según dijo, al presentarse nuevamente le informaron que el hombre ya no estaba demorado. “Ayer me presenté a la seccional y el señor que estaba demorado ya está en su casa”, afirmó.

"Nosotros nos acercamos como creo que cualquier ciudadano se acercaría a ayudar al prójimo” "Nosotros nos acercamos como creo que cualquier ciudadano se acercaría a ayudar al prójimo”

Cristina Sarapura - vecina del Barrio Cuyaya (3) Cristina Sarapura contó que quiso ayudar en un choque con menores involucrados y terminó herida, con visión borrosa y en estudios médicos.

Estudios médicos y malestar por lo ocurrido

La mujer contó que continúa con controles médicos por las secuelas de la agresión. “Ayer me hice una tomografía, ahora tengo que ir al oftalmólogo a ver en qué estado está porque yo veo borroso”, dijo.

También expresó su malestar por la situación que le toca atravesar después de haber intentado ayudar. “Yo la verdad que no conocía al señor, a la otra familia tampoco, y nosotros nos acercamos como creo que cualquier ciudadano se acercaría a ayudar al prójimo”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, cuestionó tanto la conducta del agresor como las consecuencias posteriores que le toca afrontar. “La verdad que me da mucha pena porque el señor tenía 1.68 de alcohol, o sea, que maneje en estado de ebriedad y en el estado en el que estaba no me parece”, expresó.

Y añadió: “La verdad que siento mucha indignación hacia todo, hacia cómo es el trámite que hay que hacer, qué es lo que tenemos que gastar. Yo ahora en este momento estoy gastando en la tomografía, estoy gastando en el médico, todas las consultas tengo que pagarlas yo”.

La denuncia quedó radicada y la causa sigue su curso judicial.