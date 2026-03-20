Alto Comedero: todavía no identifican a la agresora de la estudiante de 14 años

Un día después de la agresión a una alumna de 14 años dentro del Colegio Secundario N° 1 “Crucero ARA General Belgrano” de Alto Comedero , la actividad escolar se desarrolló con normalidad este viernes, mientras continúa la investigación para identificar a la agresora de la joven, la cual no asistió a clases en el día de hoy.

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El caso se conoció el jueves al mediodía, cuando una estudiante resultó herida dentro del establecimiento y fue trasladada al hospital Snopek . Según la información difundida ese mismo día, el ataque ocurrió en el baño de mujeres del colegio y la adolescente señaló haber sido agredida por otra joven.

Este viernes, Canal 4 y TodoJujuy llegaron al establecimiento para conocer cómo seguía la situación y qué medidas se adoptaron. El vicedirector José Luis Puga aseguró que el colegio abrió sus puertas con normalidad. “ La situación es totalmente normal, los chicos están asistiendo a clase" , afirmó.

Puga confirmó que las autoridades hablaron con las familias el mismo jueves. “ Sí, se habló con los papás, la directora, la jefa de preceptores, y también eso ocurrió ayer a la mañana ”, explicó.

En cuanto a las medidas adoptadas, indicó que una de las primeras decisiones fue pedir más presencia policial. “Una de las primeras medidas que se tomó se hizo en las notas a la policía para que de alguna manera hagan recorrido tanto a la entrada y a la salida, acá frente al colegio y en los alrededores”, señaló.

"Ya se toman las medidas en la puerta de ingreso" "Ya se toman las medidas en la puerta de ingreso"

También buscó llevar tranquilidad a la comunidad educativa, luego de la fuerte repercusión que generó el episodio. “Es un hecho no menor, obviamente, pero no es para alarmarse de esta situación”, expresó. Y agregó: “Yo quisiera brindarle en nombre de toda la comunidad, desde acá del equipo de asistentes, brindarles la seguridad a todos los chicos”.

Según el vicedirector, además del acompañamiento policial, se reforzaron controles de ingreso. “Ya se toman las medidas en cuanto a la policía, medidas acá en la puerta de ingreso para evitar que el ingreso brutalmente de personas desconocidas a la institución”, afirmó.

“Es un hecho no menor, obviamente, pero no es para alarmarse de esta situación” “Es un hecho no menor, obviamente, pero no es para alarmarse de esta situación”

Embed - Alto Comedero: todavía no identifican a la agresora de la estudiante de 14 años

La investigación sigue en curso

Sobre lo ocurrido dentro del colegio, Puga indicó que todavía no está establecida con precisión la identidad de la agresora. “Aparentemente hubo un incidente en el baño en el turno de mañana de dos alumnas de segundo año, en la cual una resulta con un rayón en una parte del cuerpo, pero lo que no se pudo averiguar es quién es la agresora”, dijo.

En ese sentido, explicó que la Policía sigue trabajando sobre el caso. “En este momento la policía está investigando cómo fue el caso, quién es la agresora”, sostuvo.

El vicedirector también mencionó una descripción preliminar que circuló dentro de la investigación. “Con la característica de quién sería la agresora, tendría el pelo rojizo", comentó, aunque inmediatamente aclaró que todavía no hay una identificación certera. “Es muy complicado con la cantidad de alumnos que tienen tratar de identificar. Y sí, la verdad que desconocemos realmente si es de pelo rojo, pero alguien es. O sea, no sabemos exactamente quién es”, añadió.

Por ahora, tampoco está claro si el conflicto se originó dentro o fuera de la institución. “Nosotros somos ajenos a las situaciones particulares o personales de alumnos afuera de la institución. Pero puede ser que tenga algún hilo conductor esta situación”, dijo.

Mientras tanto, la investigación sigue abierta y el colegio intenta retomar la rutina escolar en medio de la preocupación que generó el hecho.