Denuncian al árbitro Lobo Medina por presuntos chats que apuntan a arreglos de partidos

Denunciaron al árbitro Lobo Medina tras la filtración de supuestos chats en los que habría arreglado partidos.

En un contexto atravesado por tensiones y controversias , el fútbol argentino incorporó un nuevo episodio en el plano judicial . El legislador Facundo Del Gaiso presentó este viernes una denuncia penal contra el árbitro Luis Lobo Medina , acusándolo de estafa y defraudación , tras la difusión de presuntos mensajes de WhatsApp.

Fútbol. Fabricio Llobet será el árbitro de Gimnasia de Jujuy vs. Colegiales: su historial con el Lobo

Ascenso. Un árbitro denunció un robo en el vestuario y el club recibió una fuerte sanción

En dichos textos, se habrían negociado resultados de partidos con Juan Pablo Beacon , una persona vinculada estrechamente a Pablo Toviggino , actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino .

El dirigente de la Coalición Cívica difundió el contenido de su presentación judicial a través de un mensaje en la red social X , donde expresó: “ Penal contra Lobo Medina . Ya está presentada la denuncia por estafa y defraudación ”.

Además, agregó con tono irónico : “Con una AFA diferente , tendrían que presentar declaración jurada de bienes los árbitros. Los chats son del 2022 , hay que investigar el patrimonio de muchos de ellos…y si existe una Rosadita para los árbitros. Seguro que ahora se viene el ‘ Paro de árbitros ’”.

La denunciaapunta a la posible manipulación de partidos en la Primera Nacional, la segunda división del fútbol argentino.

La presentación judicial se centra en la presunta manipulación de encuentros en la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. En particular, se analiza el partido entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero, disputado el 12 de octubre de 2021, que finalizó 3 a 3, y que quedó bajo sospecha por dos acciones controvertidas: la expulsión de Corda (Mitre) a los 27 minutos del primer tiempo y un penal muy cuestionado que Luis Lobo Medina cobró a favor de Tigre en la segunda mitad, convertido por Magnín para establecer el empate definitivo.

Los chats que desataron el escándalo con el árbitro

De acuerdo a lo informado por el periodista Bruno Yacono en el programa de Jonathan Viale emitido por TN, la Justicia logró acceder a los mensajes luego de realizar un peritaje sobre el teléfono celular de Beacon en el marco de una investigación paralela vinculada a la titularidad de una mansión ubicada en Pilar.

Embed

En las conversaciones, fechadas un día antes del encuentro, Beacon se presenta ante Luis Lobo Medina diciendo: “Hola Luis, soy Juan Pablo Beacon. Amigo de Pablo”. El árbitro le contesta: “Qué hacés querido. ¿Todo bien?”. Más tarde, intercambian mensajes para coordinar un encuentro: “¿Ya llegaste? ¿A qué hora vas a la cancha?”, consulta Beacon. A lo que el juez responde: “Sí, hace rato”.

En otro de los intercambios, Luis Lobo Medina le escribe: “Buen día maestro, cuando quieras mandame las coordenadas y voy, ya estoy listo”. Juan Pablo Beacon le comparte la dirección de su oficina en Lavalle 1718, conocida como “la Rosadita de la AFA”, lugar donde se difundió un video viral en el que se lo veía contando dinero en efectivo. “Dale amigo, te espero”, concluye el dirigente.

La situación se vuelve más grave con la aparición de mensajes de un contacto agendado como Tovi II, que sería Pablo Toviggino.

Luego del encuentro, el árbitro vuelve a comunicarse con Beacon y le comenta: “Juan Pablo. Laburé una banda. Jugó mal Tigre”. A lo que Beacon responde para llevar tranquilidad: “Dejaste todo, hermano. Tranquilo que esas cosas se ven. Mi amigo está muy conforme”.

La situación adquiere mayor gravedad con la aparición de conversaciones provenientes de un contacto registrado como “Tovi II”, que sería Pablo Toviggino. En uno de los mensajes se lee: “Hermano, me pide 400 Lobito”, en una posible alusión a 400.000 pesos (aproximadamente 4.000 dólares en ese momento). A continuación, agrega: “¿Llegamos? Davinci ahí está”. Ante esto, Juan Pablo Beacon responde: “Jaja, ahora veo. Mañana a las 14.30 sale al hotel. Ya arreglé verme con él a las 10.30”.

Denunciaron al árbitro Lobo Medina tras la filtración de supuestos chats en los que habría arreglado partidos.

El intercambio continúa: “Sí, Carucha, no la estires mucho porque hay varios árbitros por ahí y se le complica moverse”. Finalmente, Beacon concluye: “No no, lo veo ahí. Ya arreglé todo. Yo mañana lo veo, hermano”.