domingo 19 de octubre de 2025

19 de octubre de 2025 - 19:20
Primera Nacional.

El otro escándalo de Lucas Comesaña dirigiendo a Gimnasia de Jujuy

Fue en el 2023, cuando arbitró Gimnasia de Jujuy y Riestra y también perjudicó al equipo jujeño. Lucas Comesaña y una trayectoria polémica.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
No es la primera vez que Lucas Comesaña se va de Jujuy envuelto en bronca y polémica. Ya ocurrió hace dos años casi exactos. Fue el 17 de octubre del 2023, cuando el cuestionado árbitro visitó la provincia para dirigir el partido entre Gimnasia de Jujuy y Riestra.

Fue por la última fecha de la Primera Nacional y también terminó en un verdadero escándalo. Comesaña suspendió el encuentro a dos minutos del final tras una invasión de cancha y un intento de agresión de un hincha local, que fue detenido por la Policía. El juez tuvo que retirarse escoltado por las fuerzas de seguridad en medio de un clima de extrema tensión.

Comesaña y sus malas decisiones con Gimnasia de Jujuy

Las polémicas comenzaron desde temprano. A los 13 minutos del primer tiempo, Comesaña expulsó mal al defensor Álvaro Cazula por protestar una posición adelantada, y en la misma jugada también fueron expulsados el entrenador Marcelo Vázquez y el arquero suplente Julio Chiarini, ambos por reclamos airados desde el banco local.

El desarrollo del partido fue cuesta arriba para Gimnasia, que necesitaba ganar y golear para mantener sus chances en el Reducido. A los 24 minutos, el arquero visitante Ignacio Arce le contuvo un penal a Fernando Brandán.

A pesar de jugar con un hombre menos, el “Lobo” mantuvo la iniciativa, aunque sin claridad en los últimos metros. En el complemento, Riestra se replegó y apostó al contragolpe, resistiendo hasta que, a los 41 minutos del segundo tiempo, un cuestionable penal de Céliz, sentenció el 1-0 definitivo.

Con ese resultado, Deportivo Riestra se metió en el Reducido, mientras que el cierre del encuentro derivó en incidentes. Comesaña, rodeado por efectivos policiales, abandonó el campo de juego bajo una lluvia de insultos y proyectiles, completando una jornada marcada por la violencia, la impotencia y la polémica arbitral. Como sucedio este domingo en el partido con Deportivo Madryn.

Embed - Gimnasia (J) 0-1 Deportivo Riestra | Primera Nacional | Fecha 34 (Zona B)

