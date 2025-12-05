Los tres refuerzos que busca Gimnasia de Jujuy en el mercado de pases 2026

Gimnasia de Jujuy transita la primera parte de la pretemporada de cara a la Primera Nacional 2026 y, en ese contexto, la dirigencia y el manager deportivo del Lobo están cerca de sumar a tres futbolistas al plantel profesional: Juan Ignacio Cavallaro, Juan Cuevas y Luciano Ferreyra, quienes podrían convertirse en refuerzos.

El volante ofensivo Luciano Ferreyra es uno de los apuntados por Julio Chiarini y la dirigencia de Gimnasia de Jujuy para sumarse como refuerzo. El jugador, de 23 años, viene de disputar la última temporada en Central Norte de Salta , donde jugó 31 partidos y marcó 7 goles.

Otro de los posibles refuerzos es Juan Cuevas, volante ofensivo de 37 años. El jugador, de reciente paso por San Martín de Tucumán , jugó 34 partidos, incluidas la Primera Nacional y la Copa Argentina, y marcó 5 goles en 2.215 minutos disputados. Cuevas cuenta con una amplia trayectoria, con pasos por Gimnasia de La Plata, Everton de Viña del Mar, Mineros de Zacatecas de México, Toluca, entre otros.

Juan Ignacio Cavallaro

Finalmente, el Lobo apuesta también por Juan Ignacio Cavallaro, de 31 años. El extremo y volante creativo viene de San Martín de San Juan, equipo que militaba en Primera División y descendió en el último torneo. Disputó 21 partidos: 12 en el Torneo Apertura, 7 en el Torneo Clausura y 2 en Copa Argentina. Su paso por el Verdinegro fue sin goles.

Además, Cavallaro recorrió otros clubes de Primera División, como Independiente Rivadavia, Unión, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, entre otros.

Abel Argañaráz muy cerca de ser refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy ya confirmó a Claudio Pombo como su primer refuerzo para 2026. En ese contexto, Hernán Pellerano también habló sobre la posible incorporación de Abel Argañaráz, quien ya tuvo paso por el Lobo.

Consultado por TodoJujuy.com sobre la posible llegada de Abel Argañaráz como segundo refuerzo del Lobo jujeño, el entrenador fue contundente:

No hay nada concreto hasta que no firme, pero sí es una posibilidad. No hay nada concreto hasta que no firme, pero sí es una posibilidad.

"Puede jugar atrás de 9 o de extremo, son esos jugadores que pueden jugar también de ataque, se puede desenvolver en cualquiera de esos puestos que a mí me gustan. Así que sería lindo poder contar con Abel", agregó Hernán Pellerano, quien no quiso confirmar el arribo del delantero, que ya tuvo paso por el club y estaría muy cerca de convertirse en el segundo refuerzo de la temporada.