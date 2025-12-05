viernes 05 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de diciembre de 2025 - 08:23
Primera Nacional.

Los tres refuerzos que busca Gimnasia de Jujuy en el mercado de pases 2026

Gimnasia de Jujuy mueve el mercado de pases y estaría cerca de cerrar otros tres refuerzos para sumar al plantel que dirige Hernán Pellerano.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy busca más refuerzos

Gimnasia de Jujuy busca más refuerzos

Gimnasia de Jujuy transita la primera parte de la pretemporada de cara a la Primera Nacional 2026 y, en ese contexto, la dirigencia y el manager deportivo del Lobo están cerca de sumar a tres futbolistas al plantel profesional: Juan Ignacio Cavallaro, Juan Cuevas y Luciano Ferreyra, quienes podrían convertirse en refuerzos.

Lee además
Hernán Pellerano - Gimnasia de Jujuy video
Mercado.

Hernán Pellerano habló de la llegada de Abel Argañaráz a Gimnasia de Jujuy y de otros refuerzos
Emiliano Zambrano, firmó su contrato con el lobo.
Profesional.

Es de la cantera del club y firmó su primer contrato con Gimnasia de Jujuy

Quiénes son los tres refuerzos que busca Gimnasia de Jujuy

Luciano Ferreyra

El volante ofensivo Luciano Ferreyra es uno de los apuntados por Julio Chiarini y la dirigencia de Gimnasia de Jujuy para sumarse como refuerzo. El jugador, de 23 años, viene de disputar la última temporada en Central Norte de Salta, donde jugó 31 partidos y marcó 7 goles.

image

Juan Cuevas

Otro de los posibles refuerzos es Juan Cuevas, volante ofensivo de 37 años. El jugador, de reciente paso por San Martín de Tucumán, jugó 34 partidos, incluidas la Primera Nacional y la Copa Argentina, y marcó 5 goles en 2.215 minutos disputados. Cuevas cuenta con una amplia trayectoria, con pasos por Gimnasia de La Plata, Everton de Viña del Mar, Mineros de Zacatecas de México, Toluca, entre otros.

image

Juan Ignacio Cavallaro

Finalmente, el Lobo apuesta también por Juan Ignacio Cavallaro, de 31 años. El extremo y volante creativo viene de San Martín de San Juan, equipo que militaba en Primera División y descendió en el último torneo. Disputó 21 partidos: 12 en el Torneo Apertura, 7 en el Torneo Clausura y 2 en Copa Argentina. Su paso por el Verdinegro fue sin goles.

Además, Cavallaro recorrió otros clubes de Primera División, como Independiente Rivadavia, Unión, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, entre otros.

image

Abel Argañaráz muy cerca de ser refuerzo de Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy ya confirmó a Claudio Pombo como su primer refuerzo para 2026. En ese contexto, Hernán Pellerano también habló sobre la posible incorporación de Abel Argañaráz, quien ya tuvo paso por el Lobo.

Consultado por TodoJujuy.com sobre la posible llegada de Abel Argañaráz como segundo refuerzo del Lobo jujeño, el entrenador fue contundente:

No hay nada concreto hasta que no firme, pero sí es una posibilidad. No hay nada concreto hasta que no firme, pero sí es una posibilidad.

"Puede jugar atrás de 9 o de extremo, son esos jugadores que pueden jugar también de ataque, se puede desenvolver en cualquiera de esos puestos que a mí me gustan. Así que sería lindo poder contar con Abel", agregó Hernán Pellerano, quien no quiso confirmar el arribo del delantero, que ya tuvo paso por el club y estaría muy cerca de convertirse en el segundo refuerzo de la temporada.

Hernán Pellerano - DT de Gimnasia

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hernán Pellerano habló de la llegada de Abel Argañaráz a Gimnasia de Jujuy y de otros refuerzos

Es de la cantera del club y firmó su primer contrato con Gimnasia de Jujuy

Bajas en Gimnasia de Jujuy: quiénes dejan el plantel de cara al 2026

Claudio Pombo firmó contrato con Gimnasia de Jujuy y se convirtió en el primer refuerzo

Atento Gimnasia de Jujuy: revelaron la fecha del sorteo de la Primera Nacional

Lo que se lee ahora
Se viene el Trail de Los Diques y el Nacional de Taekwondo a Jujuy video
Agenda.

Se viene el Trail de Los Diques y el Nacional de Taekwondo a Jujuy

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Habló la madre de Delicia Mamaní y hay un sospechoso.
Búsqueda.

La madre de la jujeña desaparecida en Córdoba rompió el silencio y habló de un sospechoso

Sofía Jujuy Jiménez envuelta en una polémica por un canje
Conflicto.

Sofía Jujuy Jiménez envuelta en una polémica por un canje

La historia de Micaela y Pancho.
Emotiva historia.

Una jujeña, su perro y una moto 110: la crónica de un viaje de 2.500 km. que transformó su vida

Cena Blanca. video
Emoción.

Hoy es la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy: todo lo que tenés que saber

Producción de la hoja de coca en Bolivia.
Bolivia.

Para la OMS, la hoja de coca es una sustancia peligrosa: el fuerte argumento

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel