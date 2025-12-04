Hernán Pellerano habló de la llegada de Abel Argañaráz a Gimnasia de Jujuy y de otros refuerzos

Empezó a moverse el mercado de pases de la Primera Nacional y Gimnasia de Jujuy ya confirmó a Claudio Pombo como su primer refuerzo para 2026. En ese contexto, Hernán Pellerano también habló sobre la posible incorporación de Abel Argañaráz, como así también, hizo alusión a otros refuerzos para el plantel del Lobo.

Fútbol. Claudio Pombo firmó contrato con Gimnasia de Jujuy y se convirtió en el primer refuerzo

Consultado por TodoJujuy.com sobre la posible llegada de Abel Argañaráz como segundo refuerzo del Lobo jujeño, el entrenador fue contundente:

No hay nada concreto hasta que no firme, pero sí es una posibilidad. No hay nada concreto hasta que no firme, pero sí es una posibilidad.

"Puede jugar atrás de 9 o de extremo, son esos jugadores que pueden jugar también de ataque, se puede desenvolver en cualquiera de esos puestos que a mí me gustan. Así que sería lindo poder contar con Abel", agregó Hernán Pellerano, quien no quiso confirmar el arribo del delantero, que ya tuvo paso por el club y estaría muy cerca de convertirse en el segundo refuerzo de la temporada.

Abel Argañaraz cerca de dejar Gimnasia de Jujuy Abel Argañaraz cerca de dejar Gimnasia de Jujuy

Otros refuerzos y más bajas en el plantel

En otro momento, el DT se refirió a sumar más refuerzos y aclaró que no analizan "nombres concretos", sino más bien "tener flexibilidad" dentro del plantel profesional.

"Me gusta que vengan jugadores inteligentes, que puedan jugar de extremo, atrás de 9, y también de interno. Después también hay que ver quién se va, quién se queda, eso lo va a decidir mucho el mercado de pases", aseguró.

En alusión a las bajas, explicó que no sabe si se irán más jugadores "porque es un equipo que terminó muy bien el campeonato pasado", por lo que varios de los deportistas "son muy requeridos por otros clubes".

"Como entrenador tengo la intención de contar con muchos de los que estuvieron el torneo pasado, pero también el mercado habla, el presidente también habla. En ese sentido estoy a disposición de la Dirigencia más allá de que ya saben de los gustos que yo quiero".

hernan pellerano gimnasia de jujuy (2)

El paso de Abel Argañaráz por Gimnasia de Jujuy

Abel Argañaráz llegó a Gimnasia de Jujuy en enero del 2023 procedente de San Martín de Tucumán. En aquel momento, el delantero decidió rescindir su contrato a mitad del torneo para irse a Europa.

En el Lobo disputó 19 partidos, convirtiendo cuatro goles y dio tres asistencias. En total jugó 1091 minutos y anotó un gol cada 273 minutos.

Argañaráz empezó su carrera a los 6 años en Argentinos del Norte donde hizo todas las infantiles hasta los 13 años, para luego recalar en el Santo tucumano. También jugó en Juventud Antoniana y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Su debut en la máxima categoría fue el 15 de marzo de 2020 en la derrota 2 a 1 frente a Newell´s Old Boys en un partido correspondiente a la Copa Superliga. Su primer gol lo anotaría el 29 de noviembre del mismo año en la victoria frente a Defensa y Justicia por 3 a 2.