jueves 04 de diciembre de 2025

4 de diciembre de 2025 - 13:01
Fútbol.

Estos son los jugadores más caros del mundo: dos argentinos están en el Top 20

Lamine Yamal lidera el ranking, mientras el Real Madrid tiene más jugadores y los argentinos Álvarez y Mac Allister aparecen en el Top 20.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El ranking de los jugadores más valiosos del mundo.

El ranking de los jugadores más valiosos del mundo.

El sitio especializado Transfermarkt actualizó hace poco la cotización de los jugadores más destacados del momento, colocando a Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona, en lo más alto de la lista con un valor de 200 millones de euros, cifra récord para una promesa joven en el fútbol europeo.

Según la plataforma, esta estimación refleja tanto el potencial de mercado del delantero como su desempeño en la cancha, sustentado por las cinco anotaciones y ocho pases de gol que acumuló en los once encuentros disputados de la actual temporada de La Liga, un período en el que las lesiones, incluida la pubalgia, también limitaron su tiempo de juego.

Lamine Yamal.

Jóvenes promesas lideran la lista

Detrás de Lamine Yamal, el ranking de Transfermarkt ubica a tres futbolistas de primer nivel: Jude Bellingham (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City) y Kylian Mbappé (Real Madrid), todos con un valor estimado de 180 millones de euros. Este trío comparte la segunda posición en una lista que se vuelve cada vez más competitiva, mezclando jóvenes promesas con jugadores ya consolidados en la élite mundial del fútbol. Es importante subrayar que ninguno supera los 26 años de edad.

En la quinta posición aparece Vinicius Jr., delantero del Real Madrid y el único sudamericano presente en el Top 10, con un valor estimado de 150 millones de euros, consolidándose como el principal referente de la región en el fútbol europeo, según el portal Transfermarkt.

Julián Álvarez y Alexis Mac Allister se ubican dentro del Top 20.

La clasificación sigue con otras figuras jóvenes de gran proyección, como Pedri (Barcelona), Jamal Musiala (Bayern Múnich), Bukayo Saka (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool) y Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), mediocampista alemán que ocupa el décimo lugar con un valor aproximado de 130 millones de euros.

Vinicius Jr., el sudamericano más destacado

El escenario del fútbol sudamericano dentro de esta clasificación muestra ciertos contrastes. En el Top 20, Vinicius Jr. se perfila como el único jugador de la región en alcanzar el selecto grupo de los diez más cotizados.

Más atrás en el ranking, surgen otras promesas del continente: Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay) se ubica en el puesto 12, con una valoración de 130 millones de euros, mientras que el mediocampista ecuatoriano Moises Caicedo, actualmente en Chelsea FC, ocupa la posición 15, con un valor estimado de 100 millones de euros.

En lo que respecta a los futbolistas argentinos, dos nombres logran posicionarse dentro del Top 20: Julián Álvarez, actualmente en Atlético Madrid, y Alexis Mac Allister, del Liverpool FC.

Vinícius Jr es figura en el Real Madrid.

Ambos cuentan con una valoración de 100 millones de euros, situándose en las posiciones 16 y 17, respectivamente. Según la información provista por Transfermarkt, estos jugadores lideran el ranking nacional, aunque sus cifras aún quedan por debajo de las estrellas internacionales procedentes de España, Inglaterra y Francia.

Dominio europeo y talento joven en el ranking

El listado completo evidencia la preeminencia de futbolistas pertenecientes a las principales ligas europeas, con especial destaque para el Real Madrid, que aporta cuatro jugadores dentro del Top 20.

Según Transfermarkt, los valores reflejan la proyección de mercado de cada deportista, tomando en cuenta factores como edad, vigencia contractual, rendimiento y potencial de desarrollo. A su vez, el análisis resalta el peso del talento joven, dado que la edad promedio de los diez primeros clasificados es apenas de 23 años.

l francés firmó su contrato con el Merengue hasta 2029.
El Real Madrid presentó a Kylian Mbappé.

El Real Madrid presentó a Kylian Mbappé.

El TOP 20 de los jugadores mejor valuados

  • Lamine Yamal (Extremo derecho, Barcelona, España) – 200 millones de euros
  • Jude Bellingham (Mediocentro ofensivo, Real Madrid, Inglaterra) – 180 millones de euros
  • Erling Haaland (Delantero centro, Manchester City, Noruega) – 180 millones de euros
  • Kylian Mbappé (Delantero centro, Real Madrid, Francia) – 180 millones de euros
  • Vinicius Junior (Extremo izquierdo, Real Madrid, Brasil) – 150 millones de euros
  • Pedri (Mediocentro, Barcelona, España) – 140 millones de euros
  • Jamal Musiala (Mediocentro ofensivo, Bayern Múnich, Alemania) – 140 millones de euros
  • Bukayo Saka (Extremo derecho, Arsenal, Inglaterra) – 140 millones de euros
  • Alexander Isak (Delantero centro, Liverpool, Suecia) – 140 millones de euros
2022 - 2022-06-13T104535.684.jpg
Erling Haaland tiene contrato con el Manchester City hasta el invierno del año 2027.

Erling Haaland tiene contrato con el Manchester City hasta el invierno del año 2027.

  • Florian Wirtz (Mediocentro ofensivo, Liverpool, Alemania) – 130 millones de euros
  • Michael Olise (Extremo derecho, Bayern Múnich, Francia) – 130 millones de euros
  • Federico Valverde (Mediocentro, Real Madrid, Uruguay) – 130 millones de euros
  • Cole Palmer (Mediocentro ofensivo, Chelsea, Inglaterra) – 120 millones de euros
  • Declan Rice (Mediocentro, Arsenal, Inglaterra) – 120 millones de euros
  • Moisés Caicedo (Pivote, Chelsea, Ecuador) – 100 millones de euros
  • Julián Álvarez (Delantero centro, Atlético Madrid, Argentina) – 100 millones de euros
  • Alexis Mac Allister (Mediocentro, Liverpool, Argentina) – 100 millones de euros
  • Ousmane Dembélé (Delantero centro, PSG, Francia) – 100 millones de euros
  • Désiré Doué (Extremo derecho, PSG, Francia) – 90 millones de euros
  • Joao Neves (Mediocentro, PSG, Portugal) – 90 millones de euros

