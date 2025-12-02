La Liga Profesional confirmó este martes el cronograma para los partidos de las semifinales del Torneo Clausura 2025 que jugarán Boca Juniors y Racing en la Bombonera y Gimnasia de La Plata con Estudiantes en el Bosque.

El Xeneize recibirá a la Academia el domingo 7 de diciembre desde las 19 horas en la Bombonera , mientras que el lunes 8 , que es feriado, a las 17 se jugará el clásico platense en el Bosque , donde el Lobo será anfitrión de Estudiantes.

Según lo estipulado por la organización, en caso de igualdad en el tiempo reglamentario se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos y, si persiste la paridad, la definición llegará desde el punto penal . La final del certamen está programada para el sábado 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, escenario neutral para la consagración del campeón.

BOCA5 Boca Juniors vs Racing y Gimnasia con Estudiantes, con días y horarios confirmados

Gimnasia y Racing se suben a la ola de los clásicos

El primer boleto a semifinales se resolvió en el estadio Claudio Fabián Tapia, donde Gimnasia y Esgrima La Plata superó a Barracas Central por 2-0. Con goles de Manuel Panaro y Franco Torres, el Lobo se impuso con autoridad y aseguró no solo su presencia entre los cuatro mejores, sino también una semifinal de altísimo voltaje ante Estudiantes, reeditando el clásico de La Plata en una instancia decisiva y ante su gente en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

La otra llave terminó de tomar forma en el Cilindro de Avellaneda. Racing y Tigre protagonizaron un duelo cerrado, sin goles en los 90 minutos reglamentarios ni en los dos tiempos suplementarios. La clasificación se definió desde los doce pasos: la Academia se impuso 4-2 en la tanda de penales y abrochó su pasaje a semifinales.

El equipo dirigido por Gustavo Costas venía de dar un golpe de autoridad al eliminar a River Plate en un partido vibrante que se resolvió 3-2 en los minutos finales, resultado que reforzó su condición de candidato. Ahora, Racing deberá afrontar otro examen de máxima exigencia ante Boca Juniors en la Bombonera, sumando un nuevo capítulo a una rivalidad cargada de historia reciente en instancias decisivas.

El recorrido de Boca Juniors y Estudiantes hasta las semis

La clasificación de Boca se había definido previamente en la Bombonera. El equipo conducido por Claudio Úbeda venció 1-0 a Argentinos Juniors gracias a un gol tempranero de Ayrton Costa, que terminó siendo determinante. Ese triunfo le permitió al Xeneize estirar su racha positiva como local y meterse en semifinales a la espera del ganador entre Racing y Tigre, que finalmente será su rival.

El comienzo de los cuartos de final se dio el sábado por la noche con el cruce entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes de La Plata. El Pincha se impuso 1-0 con un gol de Tiago Palacios, resultado que aseguró su presencia en las semifinales y le permitió sostener una línea de solidez en series mano a mano, luego de haber eliminado previamente a Rosario Central también por 1-0.

El pase de Estudiantes adquiere aún más relevancia en el contexto institucional adverso que atraviesa el club, tras la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina de la AFA que incluyó la suspensión por seis meses de su presidente, Juan Sebastián Verón. Pese a este contratiempo, el equipo encontró respuestas dentro de la cancha y logró otra victoria como visitante. Del otro lado, Central Córdoba se despidió del torneo luego de haber dejado en el camino a San Lorenzo con un 2-1 en octavos de final.

Lo que se juega fuera de la cancha: la pelea por las copas 2026

Más allá de la lucha por el título, la definición del Clausura arrastra consecuencias directas en la clasificación a los torneos internacionales de 2026. El futuro de varios grandes también se juega en estas instancias.

River Plate depende de que Boca se consagre campeón del Clausura para acceder al repechaje (Fase II) de la Copa Libertadores 2026. Si el Xeneize no levanta el trofeo, el Millonario deberá conformarse con un lugar en la Copa Sudamericana.

Independiente, por su parte, mira de reojo lo que ocurra con Boca y Racing. El Rojo necesita que el título quede en manos de alguno de estos dos clubes para sumarse al grupo de seis equipos argentinos clasificados a la Sudamericana 2026. Si ni Boca ni Racing logran coronar, el conjunto de Avellaneda quedará directamente fuera de las competencias internacionales del próximo año.

Con clásicos en ambas semifinales, un título en juego y plazas internacionales en disputa, el Torneo Clausura ingresa en su etapa más caliente. Boca-Racing y Gimnasia-Estudiantes no solo definirán a los finalistas: también ordenarán, en buena medida, el mapa del fútbol argentino rumbo a la temporada 2026.