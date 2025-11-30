lunes 01 de diciembre de 2025

30 de noviembre de 2025 - 20:31
Torneo Clausura.

Boca Juniors derrotó a Argentinos y clasificó a la semifinal

El Xeneize derrotó 1-0 al Bicho en La Bombonera, Ayrton Costa marcó el único gol del partido a los 4 minutos y ahora espera por el ganador de Racing vs. Tigre.

El partido se abrió rápidamente: apenas a los 4 minutos, Ayrton Costa marcó el único gol del encuentro. La jugada se originó después de un remate de Miguel Merentiel que obligó a una respuesta del arquero Gonzalo Siri. El rebote quedó servido y Costa, atento, definió para poner en ventaja al local.

A partir de allí, Boca administró el resultado, mantuvo la solidez defensiva y con buenas respuestas de Marchesín logró controlar los intentos de Argentinos, que buscó el empate durante gran parte del partido pero no pudo quebrar la resistencia xeneize.

Con la clasificación asegurada, el Xeneize ahora espera por el ganador del cruce entre Racing Club y Tigre, que se enfrentan este lunes a las 21.30.

