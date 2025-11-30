Boca Juniors derrotó a Argentinos y clasificó a la semifinal

Victora de Boca.

Boca Juniors se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura 2025 tras derrotar por 1 a 0 a Argentinos Juniors en un duelo intenso disputado en La Bombonera por los cuartos de final. Con este triunfo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda continúa su camino en el certamen y ahora aguarda rival.

El partido se abrió rápidamente: apenas a los 4 minutos, Ayrton Costa marcó el único gol del encuentro. La jugada se originó después de un remate de Miguel Merentiel que obligó a una respuesta del arquero Gonzalo Siri. El rebote quedó servido y Costa, atento, definió para poner en ventaja al local.

A partir de allí, Boca administró el resultado, mantuvo la solidez defensiva y con buenas respuestas de Marchesín logró controlar los intentos de Argentinos, que buscó el empate durante gran parte del partido pero no pudo quebrar la resistencia xeneize.

Con la clasificación asegurada, el Xeneize ahora espera por el ganador del cruce entre Racing Club y Tigre, que se enfrentan este lunes a las 21.30.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.