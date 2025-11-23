lunes 24 de noviembre de 2025

23 de noviembre de 2025 - 22:08
Fútbol.

Boca le ganó a Talleres de Córdoba por 2 a 0

Con dos goles de Miguel Merentiel, Boca venció 2-0 a Talleres y se convirtió en el cuarto equipo en clasificar a cuartos del Torneo Clausura 2025.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Boca le ganó a Talleres por 2 a 0

Boca le ganó a Talleres por 2 a 0

Boca logró una importante victoria como local al derrotar 2-0 a Talleres de Córdoba en uno de los partidos decisivos de los octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Los goles del Xeneize fueron convertidos por Miguel Merentiel, quien se destacó como la figura principal del encuentro en La Bombonera.

El partido, arbitrado por Sebastián Zunino y con Adrián Franklin en el VAR, mostró a un Boca sólido y decidido a avanzar en el certamen. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda, que ya había asegurado su clasificación a la Copa Libertadores 2026, supo aprovechar sus oportunidades para dejar fuera de carrera a Talleres.

BOCA5

Como llegó Boca a esta instancia

Boca llegó a esta instancia tras un gran desempeño en la fase regular, sumando 29 puntos y ganando sus últimos cuatro encuentros como muestra de su buen momento futbolístico. Por su parte, Talleres, que había vivido un año complicado en la lucha por no descender, no pudo prolongar su participación en los playoffs, aunque su clasificación a esta etapa ya fue un logro destacable.

En el once inicial, Boca contó con Agustín Marchesín en el arco, una defensa integrada por Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, mientras que en el mediocampo destacaron Leandro Paredes y Carlos Palacios. La ofensiva estuvo liderada por Miguel Merentiel y Milton Giménez, bajo la dirección técnica de Claudio Úbeda. Talleres, dirigido por Carlos Tevez, alineó a Guido Herrera como arquero y mostró pelea pero sin poder quebrar la defensa de Boca.

Con este triunfo, Boca Juniors se suma a los clasificados a cuartos junto a Central Córdoba, Estudiantes y un equipo más, consolidando la lucha por el título del Torneo Clausura 2025.

Este avance se da en una temporada muy reñida donde cada partido en playoffs es clave para definir quién será el próximo campeón de la Liga Profesional.

BOCA4

