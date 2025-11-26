miércoles 26 de noviembre de 2025

26 de noviembre de 2025 - 19:30
Polémica.

Boca Juniors y River Plate se despegaron del título que AFA le dio a Rosario Central

Tras el título de campeón que AFA le otorgó a Rosario Central, Boca Juniors y River Plate se desvinculan de la decisión.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Boca Juniors y River Plate se despegaron del título que AFA le dio a Rosario Central

Boca Juniors y River Plate se despegaron del título que AFA le dio a Rosario Central

Luego que las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le otorgaran el título de campeón a Rosario Central por ser el primero en la Tabla Anual del 2025, Boca Juniors y River Plate parecen despegarse de esa controvertida decisión.

Los máximos dirigentes del Canalla y algunos otros, aseguraron que la votación si existió. Hasta algunos como Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, salieron al cruce para apoyar la decisión del ente rector del fútbol argentino.

Boca Juniors y River Plate se despegaron del título que AFA le dio a Rosario Central
Boca Juniors y River Plate se despegaron del título que AFA le dio a Rosario Central

Boca Juniors y River Plate se despegaron del título que AFA le dio a Rosario Central

Boca Juniors y River Plate no sabían

En las últimas horas medios periodísticos afirman que tanto el Xeneize como el Millonario, representados por Ricardo Rosica (secretario general de Boca) e Ignacio Villarroel (vicepresidente de River), no pudieron hacer nada ante la decisión tomada.

Por eso desestimaron la versión que afirmaba que habían sido los clubes grandes los que habían ofrecido este reconocimiento de carácter oficial para el equipo de Ángel Di María. “Hay que preguntarles a los que querían que por la Anual Central salga campeón, nosotros no buscamos eso. Eso vino desde los equipos más grandes, nosotros solamente aceptamos, es así. A nosotros nos llamaron para ir y fuimos. No es culpa nuestra que hayan aprobado todo”, dijo el Fideo.

Desde Núñez afirman que la intención de la reunión en la Liga Profesional fue lograr incorporar el VAR en la Copa Argentina desde los octavos de final; evitar la doble fecha de clásicos por semestre y eliminar la coincidencia del torneo local con fechas FIFA, tres objetivos logrados.

El polémico pasillo a Central

El domingo Rosario Central disputó contra Estudiantes el pasaje a los cuartos de final del Clausura, y fue victoria para el equipo platense. Previo a eso se realizó el controvertido pasillo al campeón, que los jugadores platenses hicieron de espaldas.

En la semana se especuló que podría haber suspensiones de los jugadores de Estudiantes por hacer el pasillo de espaldas, algo que ya por estas horas parece desestimarse, pero la polémica sigue, y ahora con Boca y River alejándose del título otorgado a Central.

