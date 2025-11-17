martes 18 de noviembre de 2025

17 de noviembre de 2025 - 20:23
Fútbol.

Torneo Clausura: cómo quedaron los cruces de octavos de final

Se confirmó que River visitará a Racing en Avellaneda y Boca Juniors recibirá a Talleres de Córdoba.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Se define el torneo.

Se define el torneo.

River empató con Vélez como visitante en el Torneo Clausura y dejó escapar una chance para soñar con la Libertadores 2026.
Fútbol argentino.

Así está la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
river plate empato y no aseguro su clasificacion a la copa libertadores
Fútbol.

River Plate empató y no aseguró su clasificación a la Copa Libertadores

Los ocho mejores equipos de cada grupo clasificaron a los octavos de final, que se jugarán en cancha del mejor posicionado. Lo mismo ocurrirá con los cuartos y las semifinales, mientras que la final se disputará en estadio neutral.

En esta edición, los duelos eliminatorios contarán con tiempo extra de 30 minutos en caso de empate. Si la igualdad persiste, la definición se resolverá por penales. Este formato se aplicará a todas las instancias, a diferencia del Torneo Apertura, donde sólo se utilizó en la final.

Boca aseguró el primer lugar de la Zona A tras vencer a Tigre 2-0 y aguarda la definición completa para conocer su rival. River, que igualó 0-0 con Vélez, finalizó sexto en la Zona B y tendrá un duro cruce ante Racing.

Boca y River podrían volver a enfrentarse en los playoffs del Clausura.
River Plate y Boca Juniors buscar&aacute;n ganar el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

River Plate y Boca Juniors buscarán ganar el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Liga Profesional: cruces de octavos de final

  • Boca (1°A) Talleres (8°B)

  • Vélez (4°B) Argentinos Juniors (5°A)

  • Lanús (2°B) Tigre (7°A)

  • Racing (3°A) River (6°B)

  • Unión (2°A) Gimnasia (7°B)

  • Deportivo Riestra (3°B) Barracas Central (6°A)

  • Central Córdoba (4°A) San Lorenzo (5°B)

  • Rosario Central (1°B) Estudiantes (8°A)

