Torneo Clausura: cómo quedaron los cruces de octavos de final

Se define el torneo.

Este lunes se conocieron en su totalidad los cruces de octavos de final del Torneo Clausura, ya que concluyó la última fecha de la fase regular.

Los ocho mejores equipos de cada grupo clasificaron a los octavos de final, que se jugarán en cancha del mejor posicionado. Lo mismo ocurrirá con los cuartos y las semifinales, mientras que la final se disputará en estadio neutral.

En esta edición, los duelos eliminatorios contarán con tiempo extra de 30 minutos en caso de empate. Si la igualdad persiste, la definición se resolverá por penales. Este formato se aplicará a todas las instancias, a diferencia del Torneo Apertura, donde sólo se utilizó en la final.

Boca aseguró el primer lugar de la Zona A tras vencer a Tigre 2-0 y aguarda la definición completa para conocer su rival. River, que igualó 0-0 con Vélez, finalizó sexto en la Zona B y tendrá un duro cruce ante Racing.

Boca y River podrían volver a enfrentarse en los playoffs del Clausura. River Plate y Boca Juniors buscarán ganar el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Liga Profesional: cruces de octavos de final Boca (1°A) Talleres (8°B)

Vélez (4°B) Argentinos Juniors (5°A)

Lanús (2°B) Tigre (7°A)

Racing (3°A) River (6°B)

Unión (2°A) Gimnasia (7°B)

Deportivo Riestra (3°B) Barracas Central (6°A)

Central Córdoba (4°A) San Lorenzo (5°B)

Rosario Central (1°B) Estudiantes (8°A)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.