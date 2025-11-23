Los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda a Rosario Central en el pasillo de campeón

Estudiantes le dio la espalda a Rosario Central Estudiantes le dio la espalda a Rosario Central

En la tarde del domingo 23 de noviembre, el fútbol argentino sumó una nueva escena polémica, en la previa del partido entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, el plantel del Pincha formó el tradicional pasillo de campeón… pero cuando los jugadores del Canalla empezaron a ingresar al campo de juego, se dio vuelta y les mostró la espalda.

Embed - ESTUDIANTES LE DIO LA ESPALDA A ROSARIO CENTRALPASILLO… PERO DE ESPALDAS Qué pasó y en qué partido fue el gesto El episodio se dio en el Gigante de Arroyito, minutos antes del inicio del cruce mano a mano entre Rosario Central y Estudiantes, válido por los octavos de final del Clausura. Por disposición de la Liga Profesional y la AFA, el equipo platense debía realizar el pasillo de campeón para recibir al conjunto de Ariel Holan, recientemente reconocido como campeón de la Liga 2025. Los futbolistas visitantes cumplieron con la formación, pero al momento del ingreso del rival giraron 180 grados, en un gesto tan llamativo como contundente.

image Por qué Estudiantes le dio la espalda a Rosario Central El gesto fue una protesta directa contra la decisión de la AFA de otorgarle a Rosario Central un título de Liga 2025 basado en la tabla anual, pese a que esa coronación no estaba contemplada originalmente en el reglamento de la temporada. Un documento de la Liga, fechado el 21 de noviembre, había ordenado el pasillo de honor al “recientemente designado campeón”, algo que se interpreta habitualmente como un gesto voluntario entre clubes y no como una obligación.

Desde Estudiantes, la dirigencia que encabeza Juan Sebastián Verón ya había manifestado su malestar: sostuvo que el reconocimiento a Central no fue votado por los clubes y cuestionó la forma en que se tomó la decisión. Esa postura derivó en un cruce público con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, que respondió con dureza en redes sociales y agregó tensión al vínculo entre el Pincha y la cúpula de la Casa Madre del fútbol argentino.

Un pasillo que expone la interna del fútbol argentino El pasillo de espaldas dejó en claro que Estudiantes acató formalmente la orden de la Liga, pero al mismo tiempo marcó distancia política frente a la AFA y al reconocimiento a Rosario Central. Las imágenes se viralizaron de inmediato y reabrieron el debate sobre la legitimidad del título, el rol de la dirigencia y el uso de gestos simbólicos —como el pasillo al campeón— como forma de presión o protesta en el fútbol profesional.

