El particular mensaje de Claudio Tapia tras el polémico título a Rosario Central

La decisión de la AFA de consagrar a Rosario Central como campeón de la Liga 2025 por haber finalizado como líder de la tabla anual generó una fuerte polémica en el fútbol argentino. Claudio Tapia publicó un mensaje desafiante en sus redes sociales y encendió aún más el debate.

El posteo del titular de la AFA estuvo dirigido directamente a Javier Tebas, presidente de La Liga de España , quien había cuestionado el formato del torneo argentino durante su participación en el Olé Summit, realizado en la Usina del Arte.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó este jueves que los futbolistas del torneo local no serán convocados para el amistoso que la Selección argentina jugará el próximo viernes 14 ante Angola en la ciudad de Luanda como preparación con miras al Mundial 2026.

“Si yo pudiese tener un segundo pasaporte sería argentino, me siento muy vinculado a este país, por lo tanto sigo mucho su fútbol y sufro por cómo está”, expresó el dirigente español en palabras que causaron malestar en el seno de AFA.

La respuesta de Claudio Tapia

Tapia no dejó pasar la crítica y, mediante un mensaje en su cuenta de X, defendió el sistema competitivo del fútbol local. “Nuestro torneo no es una liga para pocos: es popular, competitivo y formador. Menospreciarlo es desconocer nuestra historia y el aporte que hacemos al fútbol mundial”, escribió.

“¿Qué podemos esperar, ahora, si ya nos criticaste incluso el Mundial de Clubes? Somos la Liga de los Campeones del Mundo y no aceptamos descalificaciones de quienes deberían promover respeto entre instituciones”.

Finalmente, el Chiqui Tapia cerró su mensaje con una frase filosa dirigida directamente a Tebas: “Y para que quede claro, no hace falta ‘nacionalizarte’. El argentino nace donde quiere, Javier Tebas”, posteó este jueves.

Embed Nuestro torneo no es una liga para pocos: es popular, competitivo y formador. Menospreciarlo es desconocer nuestra historia y el aporte que hacemos al fútbol mundial.



¿Qué podemos esperar, ahora, si ya nos criticaste incluso el Mundial de Clubes? pic.twitter.com/3CNrcDwYrT — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 20, 2025

El cruce virtual se produjo en medio de la controversia por la decisión de la AFA de reconocer como campeón al equipo rosarino, una determinación que no estaba contemplada en el reglamento vigente y que fue incorporada en las últimas horas, desatando una ola de críticas entre dirigentes, hinchas y analistas del fútbol local.

Mientras la discusión continúa, Rosario Central celebra un nuevo título y la AFA, con Tapia a la cabeza, sostiene su postura frente a una medida que promete seguir generando repercusiones. Ya hubo palabras de algunos clubes y cruces no exentos de polémica.

