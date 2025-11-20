El particular mensaje de Claudio Tapia tras el polémico título a Rosario Central

La decisión de la AFA de consagrar a Rosario Central como campeón de la Liga 2025 por haber finalizado como líder de la tabla anual generó una fuerte polémica en el fútbol argentino. Claudio Tapia publicó un mensaje desafiante en sus redes sociales y encendió aún más el debate.
El posteo del titular de la AFA estuvo dirigido directamente a Javier Tebas, presidente de La Liga de España, quien había cuestionado el formato del torneo argentino durante su participación en el Olé Summit, realizado en la Usina del Arte.
“Si yo pudiese tener un segundo pasaporte sería argentino, me siento muy vinculado a este país, por lo tanto sigo mucho su fútbol y sufro por cómo está”, expresó el dirigente español en palabras que causaron malestar en el seno de AFA.
La respuesta de Claudio Tapia
Tapia no dejó pasar la crítica y, mediante un mensaje en su cuenta de X, defendió el sistema competitivo del fútbol local. “Nuestro torneo no es una liga para pocos: es popular, competitivo y formador. Menospreciarlo es desconocer nuestra historia y el aporte que hacemos al fútbol mundial”, escribió.
“¿Qué podemos esperar, ahora, si ya nos criticaste incluso el Mundial de Clubes? Somos la Liga de los Campeones del Mundo y no aceptamos descalificaciones de quienes deberían promover respeto entre instituciones”.
Finalmente, el Chiqui Tapia cerró su mensaje con una frase filosa dirigida directamente a Tebas: “Y para que quede claro, no hace falta ‘nacionalizarte’. El argentino nace donde quiere, Javier Tebas”, posteó este jueves.
El cruce virtual se produjo en medio de la controversia por la decisión de la AFA de reconocer como campeón al equipo rosarino, una determinación que no estaba contemplada en el reglamento vigente y que fue incorporada en las últimas horas, desatando una ola de críticas entre dirigentes, hinchas y analistas del fútbol local.
Mientras la discusión continúa, Rosario Central celebra un nuevo título y la AFA, con Tapia a la cabeza, sostiene su postura frente a una medida que promete seguir generando repercusiones. Ya hubo palabras de algunos clubes y cruces no exentos de polémica.
El cruce virtual se produjo en medio de la controversia por la decisión de la AFA de reconocer como campeón al equipo rosarino, una determinación que no estaba contemplada en el reglamento vigente y que fue incorporada en las últimas horas, desatando una ola de críticas entre dirigentes, hinchas y analistas del fútbol local.
Mientras la discusión continúa, Rosario Central celebra un nuevo título y la AFA, con Tapia a la cabeza, sostiene su postura frente a una medida que promete seguir generando repercusiones. Ya hubo palabras de algunos clubes y cruces no exentos de polémica.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.