Durísima sanción de AFA al DT de Morón: él asegura que los motivos son falsos

La serie semifinal del Reducido de la Primera Nacional entre Morón y Deportivo Madryn se vio envuelta en otra controversia luego de que el Tribunal de Ética de la AFA decidiera imponerle una suspensión temporal de 30 días al DT Walter Otta , director técnico del Gallo, por comentarios que el propio club había negado días atrás.

Como consecuencia de esta medida, Otta no podrá dirigir durante el partido de vuelta de las semifinales ni en una eventual final por el ascenso a la Liga Profesional , siempre que su equipo avance en Chubut y la sanción siga vigente.

Desde la AFA informaron que el caso se abrió debido a “las presuntas manifestaciones públicas realizadas por el Sr. Walter Otta , difundidas a través de medios de comunicación y redes sociales, en las que expresó —entre otras afirmaciones— que 'ir contra Madryn es ir contra el caballo de los comisarios Tapia y Toviggino' ; lo que han hecho estos dos personajes con el fútbol es irremediable'”.

Walter Otta recibió una fuertísima sanción de AFA en medio del Reducido de la Primera Nacional pese a que Morón negó las declaraciones injuriantes.

Además, el organismo determinó “imponer, como medida provisional y preventiva, por un plazo máximo de treinta (30) días corridos, la suspensión provisional del Sr. Walter Otta para ejercer funciones de dirección técnica y de acceder a vestuarios y banco de suplentes en encuentros oficiales organizados por la AFA , hasta que se dicte resolución sobre el fondo o venza el plazo indicado, lo que ocurra primero”.

El fallo del Tribunal.

La sanción se produce a pocos días del partido de vuelta entre el Gallito y el Aurinegro, programado para el domingo 16 de noviembre a las 17:15 en Puerto Madryn, donde el equipo del oeste del conurbano bonaerense llega con una ventaja mínima tras haberse impuesto 1-0 en su estadio.

Otta no podría estar en una eventual final

Por la seriedad de la medida, aunque sea temporal, se prevé que Otta tampoco podrá estar presente en una eventual final del Reducido si su equipo logra avanzar, quedando limitado a seguir los partidos desde la tribuna sin poder acompañar al plantel en el banco de suplentes.

Resulta llamativo que los comentarios que motivaron la sanción de Otta habían sido rechazados con firmeza días atrás por el club, que los definió como “información falsa”.

Morón declaró: “Nos vemos en la obligación de tener que salir a desmentir categórica y rotundamente este tipo de operaciones nefastas que no hacen más que manchar la sana y buena competencia que desde la Casa Matriz del Fútbol Argentino”.

El comunicado de Dep. Morón negando dichos de Walter Otta contra Tapia y Toviggino.

La institución bonaerense agregó: “Repudiamos este accionar y salvaguardamos el buen nombre de nuestro Presidente y nuestro Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia y Pablo Toviggino”. A pesar de la firme defensa que había hecho el club antes de que se conociera la dura sanción, el propio Otta ya había lanzado críticas hacia el conjunto chubutense en la previa del primer cruce de semifinales.

“Lo de Deportivo Madryn habla por sí solo. No es algo que pensemos nosotros, está instalado porque pasaron cosas. Después te dicen: 'No, no hay que decir nada', pero yo no voy a negar lo que es evidente”, declaró en El Ascenso x3. Además, tras el partido contra Colón, en el que en los últimos minutos no le sancionaron un penal claro, Otta había enviado un mensaje a los simpatizantes advirtiéndoles que no se ilusionaran con pelear el ascenso.

Durísima sanción de AFA a Otta por dichos que Morón aseguró ser falsos.

La respuesta de Morón a la fuerte sanción contra Otta

"Atentos a la comunicación recibida por parte del Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino, nuestro cuerpo de abogados se encuentra en estos momentos recopilando todas las pruebas que demuestran claramente que los hechos narrados no se corresponden con la realidad para luego, durante la noche, preparar el descargo correspondiente", introduce la contestación del Gallito en sus canales de comunicación oficial.

Desde AFA le impusieron una suspensión provisional por 30 días.

"Tenemos las pruebas, tenemos un gran cuerpo de profesionales de la Abogacía y tenemos la entera convicción de que podremos demostrar que lo relatado por el Tribunal de Ética no condice ni con lo sucedido ni con la personalidad entera, noble y respetuosa de Walter Otta. Esperaremos a que los tiempos de la justicia determinen cada paso a seguir y confiando en que esta situación tendrá un rápido y positivo desenlace", asegura el club sembrando la ilusión de poder contar con su entrenador para la revancha en Chubut ante el Aurinegro.