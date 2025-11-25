River empieza a depurar el plantel: los cambios que piensa Gallardo para el 2026

River cayó 3-2 ante Racing en Avellaneda , un resultado que representó otro golpe significativo y marcó el cierre de su actividad oficial en 2025. La despedida en los playoffs del Clausura selló un calendario sin conquistas para el conjunto de Núñez y deja proyectado un 2026 de transformaciones profundas .

Marcelo Gallardo , que recientemente extendió su vínculo con la institución, planea una reestructuración amplia del plantel. La idea es reducir el gasto en salarios , facilitar la incorporación de nuevas piezas y generar espacio para que varios juveniles del club puedan consolidarse en el primer equipo.

De este modo, varios integrantes del plantel cuyos acuerdos concluyen este año no seguirían en la institución, y también existen casos de futbolistas que podrían emigrar si aparecieran ofertas convenientes tanto para River como para ellos mismos.

Entre los contratos que caducan el 31 de diciembre de 2025 figura el de Federico Gattoni . El defensor, surgido de San Lorenzo , dejó de estar en la consideración del cuerpo técnico hace ya un tiempo, luego de una temporada con altibajos . Aun así, optó por permanecer en el club hasta agotar el préstamo que se extiende hasta fin de año.

Ante una oferta que lo seduzca, el chileno Paulo Díaz podría cambiar de aire.

Debería volver al Sevilla —propietario de su pase—, aunque es muy poco probable que el conjunto andaluz lo tenga en consideración. Su última actuación con la camiseta de River ocurrió el 19 de marzo, frente a Ciudad Bolívar por la Copa Argentina. Desde el Mundial de Clubes no volvió a figurar en ninguna convocatoria.

Una situación comparable vive el atacante Miguel Ángel Borja. Supo destacarse como goleador y pieza clave en el área, pero terminó perdiendo protagonismo tras atravesar una extensa sequía anotadora. El delantero colombiano ya había manifestado incertidumbre sobre su continuidad en el mercado de pases anterior y, en la actualidad, quedó por detrás de Driussi, Salas y Colidio en la pelea por un lugar.

Todo parece indicar que su etapa en la institución transita su tramo final y que su próximo destino estaría lejos de Núñez, salvo que ocurra algo inesperado que modifique el panorama.

En una situación contractual semejante se encuentran cuatro símbolos que integraron el plantel que ganó la final en Madrid: Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo “Pity” Martínez y Milton Casco. Dos de ellos —Pérez y Nacho Fernández— ocuparon un lugar en el once inicial en el partido disputado ayer en Avellaneda.

Entre los cuatro, Enzo Pérez sería quien tendría el escenario más favorable para continuar en el club, mientras que Nacho Fernández analiza seriamente la posibilidad de regresar a Gimnasia.

Jugadores relegados por Gallardo con chances de salir ante una oferta

Más allá de los vínculos que caducan, también existen futbolistas cuya permanencia estará condicionada por lo que suceda en el próximo mercado de pases. Uno de los casos más resonantes es el de Fabricio Bustos, incorporado como refuerzo de peso a mediados de 2024, proveniente del Internacional de Porto Alegre, con la idea de consolidarse como dueño del lateral derecho.

Fabricio Bustos, incorporado como refuerzo de peso a mediados de 2024.

No obstante, el regreso de Gonzalo Montiel redujo drásticamente su participación y, si aparece una propuesta conveniente, su entorno no ve con malos ojos una salida que le permita recuperar minutos y regularidad.

Una situación comparable atraviesa Paulo Díaz. El zaguero chileno, pese a llevar varias temporadas en la institución, perdió su lugar entre los once después del encuentro de ida ante Palmeiras por la Copa Libertadores. La aparición firme de Lautaro Rivero y el gran nivel mostrado por Lucas Martínez Quarta terminaron desplazándolo.

A esto se suma su floja actuación en el último Superclásico, motivo por el cual ni siquiera fue incluido en la lista de concentrados para los duelos contra Vélez y Racing. Si aparece una propuesta que satisfaga tanto al club como al propio futbolista, su salida podría concretarse sin mayores obstáculos.

Comienza la depuración en River Plate.

El caso de Sebastián Boselli

Sebastián Boselli, defensor uruguayo con contrato vigente hasta diciembre de 2026, será otro de los casos a revisar. Después de un préstamo exitoso en Estudiantes de La Plata, River decidió reincorporarlo, aunque su rendimiento posterior dejó ciertas incógnitas.

Lo mostrado en la llave de la Copa Libertadores frente a Libertad de Paraguay influyó para que el cuerpo técnico lo relegara en la consideración, ubicándolo por detrás de Díaz, Martínez Quarta y Rivero. A esto se suma que el regreso de Germán Pezzella para la próxima temporada reducirá aún más sus chances de disputar un lugar en la defensa.

Sebastián Boselli.

De esta manera, River Plate sigue sin conseguir coronas desde el regreso de Marcelo Gallardo al banco. En esta segunda etapa del entrenador, el conjunto millonario acumuló una serie de frustraciones: quedó afuera en las semifinales de la Copa Libertadores 2024 ante Atlético Mineiro, finalizó quinto en la Liga Profesional de ese mismo año y perdió la definición de la Supercopa Internacional 2025 contra Talleres de Córdoba.

Además, fue eliminado por Platense en los cuartos de final del Torneo Apertura, cayó nuevamente ante Palmeiras en los cuartos de la Libertadores 2025 y se despidió de la Copa Argentina en semifinales frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. El último golpe llegó con la derrota ante la Academia, que lo dejó sin chances en la lucha por el Clausura.