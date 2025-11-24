Racing Club eliminó a River Plate de la Liga Profesional de Fútbol

Racing Club se quedó con la clasificación.

Racing Club logró una victoria clave ante River Plate por 3 a 2 en el Cilindro de Avellaneda y avanzó de fase en el Torneo Clausura 2025. El encuentro se jugó a todo ritmo, con cambios en el marcador y un clima intenso en la tribuna. El local capitalizó sus momentos y definió la serie con autoridad.

El partido arrancó con entusiasmo y un gol temprano de Santiago Solari, que abrió el marcador para la Academia y prendió fuego la noche de Avellaneda. Ese impacto inicial no frenó a River, que respondió rápido con dos tantos consecutivos, primero de Ian Subiabre y luego de Juan Fernando Quintero.

Esa ráfaga dejó al visitante al frente y cambió el ritmo del duelo. Racing ajustó líneas, recuperó intensidad y fue por la igualdad.

La noche volvió a emparejarse con el 2 a 2 después de un gol en contra de Lucas Martínez Quarta, que dejó desconcertada a la defensa millonaria. A partir de ese momento, Racing tomó confianza y adelantó el bloque ofensivo.

El tanto decisivo llegó desde los pies de Gastón Martirena, que selló el 3 a 2 y desató la euforia en el estadio. Ese gol marcó el cierre de un partido cambiante y emocionante. Con este resultado, Racing se instala en los cuartos de final del Clausura y queda a la espera del ganador entre Lanús y Tigre. Ese cruce se disputará el miércoles y definirá el próximo rival del equipo celeste y blanco. Embed

