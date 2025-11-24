lunes 24 de noviembre de 2025

24 de noviembre de 2025 - 21:23
Racing Club eliminó a River Plate de la Liga Profesional de Fútbol

Racing Club venció a River Plate en un partidazo y se quedó con la clasificación a cuartos de final de la Liga Profesional de Fútbol.

Ramiro Menacho
Racing Club se quedó con la clasificación.

El partido arrancó con entusiasmo y un gol temprano de Santiago Solari, que abrió el marcador para la Academia y prendió fuego la noche de Avellaneda. Ese impacto inicial no frenó a River, que respondió rápido con dos tantos consecutivos, primero de Ian Subiabre y luego de Juan Fernando Quintero.

Esa ráfaga dejó al visitante al frente y cambió el ritmo del duelo. Racing ajustó líneas, recuperó intensidad y fue por la igualdad.

La noche volvió a emparejarse con el 2 a 2 después de un gol en contra de Lucas Martínez Quarta, que dejó desconcertada a la defensa millonaria. A partir de ese momento, Racing tomó confianza y adelantó el bloque ofensivo.

