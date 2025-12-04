jueves 04 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de diciembre de 2025 - 17:01
Histórico.

Todo listo para el Nacional de Taekwon-Do en Jujuy

Este sábado y domingo Jujuy será sede del torneo Nacional de Taekwon-Do que reunirá a deportistas de todo el país.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Se viene el Nacionalde Taekwon-Do en Jujuy

Se viene el Nacional de Taekwon-Do en Jujuy

Jujuy será sede este 6 y 7 de diciembre del torneo denominado “El Nacional 50° Aniversario 1975-2025” de Taekwon-Do, donde deportistas de las artes marciales competirán en el Estadio Federación en lucha, forma y rotura.

Lee además
Franco Pérez medalla de bronce en el mundial de taekwondo.
Deportes.

Orgullo jujeño en el Mundial de Taekwondo: los hermanos Pérez brillaron en Barcelona
Taekwondo en Jujuy: más de 1.500 atletas llegan para el torneo nacional este fin de semana
Fin de semana.

Jujuy será sede del campeonato argentino de taekwondo

El histórico torneo tendrá a taekwondistas desde los 4 años, integrantes del seleccionado nacional y alumnos de asociaciones y federaciones del Taekwon-Do ITF de nuestro país, en el marco del 50 aniversario de la federación, ya que la primera competencia nacional se hizo en octubre de 1975.

Qué provincias estarán en el Nacional de Taekwon-Do

Estarán presentes practicantes de artes marciales de Jujuy, Buenos Aires, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Chaco, Corrientes, Misiones, Río Negro, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut y Mendoza.

Se viene el Nacional de Taekwon-Do en Jujuy
Se viene el Nacional de Taekwon-Do en Jujuy

Se viene el Nacional de Taekwon-Do en Jujuy

En este encuentro también tendrá lugar la décima edición de los Juegos Nacionales de Taekwon-Do Adaptado. Las modalidades en juego serán Lucha, Forma y Rotura individual y en equipos y se verán en escena a innumerables cinturones negros conocidos como “danes” de mayor rango y experiencia, y cinturones de formación básica e intermedia llamados “de color”.

Serán distinguidos con un reconocimiento especial los 9º Danes por su dominio técnico, décadas de enseñanza, formación de instructores y contribución directa al desarrollo de este arte marcial tanto a nivel nacional como internacional.

Un torneo histórico

La Confederación Argentina de Taekwon-Do ITF es la organizadora del encuentro, junto con la Federación Jujeña de Taekwon-Do y la Federación Argentina de Taekwon-Do Adaptado, quienes destacaron que el torneo contará con un operativo integral sin precedentes que elevará la experiencia del público.

Se viene el Nacional de Taekwon-Do en Jujuy
Se viene el Nacional de Taekwon-Do en Jujuy

Se viene el Nacional de Taekwon-Do en Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Orgullo jujeño en el Mundial de Taekwondo: los hermanos Pérez brillaron en Barcelona

Jujuy será sede del campeonato argentino de taekwondo

Joven jujeña brilló en el Primer Torneo Internacional Policial de Taekwondo

Se viene el Trail de Los Diques y el Nacional de Taekwondo a Jujuy

Estos son los jugadores más caros del mundo: dos argentinos están en el Top 20

Lo que se lee ahora
Hernán Pellerano - Gimnasia de Jujuy video
Mercado.

Hernán Pellerano habló de la llegada de Abel Argañaráz a Gimnasia de Jujuy y de otros refuerzos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Pudo ser una tragedia en Salta: un camión derramó ácido y hubo fuga del material
Alarma.

Pudo ser una tragedia en Salta: un camión derramó ácido y hubo fuga del material

Campaña solidaria para niños de la Puna.
Solidaridad.

Niños de la Puna que no se rinden, un largo camino para llegar a la escuela y el sueño de tener una bici

Crueldad animal: dos personas fueron condenadas a 6 meses de prisión condicional - Imagen ilustrativa 
Justicia.

Crueldad animal: dos personas fueron condenadas a 6 meses de prisión condicional en Jujuy

Laconmovedora peregrinación de un jujeño a la Virgen del Valle
Promesa y devoción.

Está en silla de ruedas, le robaron y peregrinó kilometros a la Virgen del Valle en Catamarca

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil: “Rodeados de amor”.  
Farándula.

Así fue el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo por el civil: "Rodeados de amor"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel