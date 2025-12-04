Todo listo para el Nacional de Taekwon-Do en Jujuy

Se viene el Nacional de Taekwon-Do en Jujuy

Jujuy será sede este 6 y 7 de diciembre del torneo denominado “El Nacional 50° Aniversario 1975-2025” de Taekwon-Do , donde deportistas de las artes marciales competirán en el Estadio Federación en lucha, forma y rotura.

El histórico torneo tendrá a taekwondistas desde los 4 años, integrantes del seleccionado nacional y alumnos de asociaciones y federaciones del Taekwon-Do ITF de nuestro país, en el marco del 50 aniversario de la federación, ya que la primera competencia nacional se hizo en octubre de 1975.

Estarán presentes practicantes de artes marciales de Jujuy, Buenos Aires, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Chaco, Corrientes, Misiones, Río Negro, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut y Mendoza .

En este encuentro también tendrá lugar la décima edición de los Juegos Nacionales de Taekwon-Do Adaptado. Las modalidades en juego serán Lucha, Forma y Rotura individual y en equipos y se verán en escena a innumerables cinturones negros conocidos como “danes” de mayor rango y experiencia, y cinturones de formación básica e intermedia llamados “de color”.

Serán distinguidos con un reconocimiento especial los 9º Danes por su dominio técnico, décadas de enseñanza, formación de instructores y contribución directa al desarrollo de este arte marcial tanto a nivel nacional como internacional.

Un torneo histórico

La Confederación Argentina de Taekwon-Do ITF es la organizadora del encuentro, junto con la Federación Jujeña de Taekwon-Do y la Federación Argentina de Taekwon-Do Adaptado, quienes destacaron que el torneo contará con un operativo integral sin precedentes que elevará la experiencia del público.